    • 7 de julio de 2026 - 16:17

    Los mejores memes de la clasificación de la selección argentina ante Egipto

    Todo lo que se mencionó en las redes sociales durante el encuentro entre argentinos y egipcios en Atlanta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las redes sociales se encendieron desde la previa al match que se disputó en Atlanta por los octavos de final de la Copa del Mundo entre la selección argentina y Egipto. El equipo dirigido por Lionel Scaloni estuvo lejos de mostrar su peor versión y estuvo al borde de ser eliminada. Sin embargo, revirtió un 2-0 en contra y, con un gol de cabeza agónico de Enzo Fernández, lo ganó 3-2 y selló su boleto para los cuartos: ahora enfrentará el sábado por la noche a Colombia o Suiza, que se medirán esta tarde.

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    Fue un partido no apto para cardíacos: al equipo de Scaloni parecía no salirle nada, inclusive Lionel Messi falló un penal en el primer tiempo que pudo significar el empate 1-1 parcial. Todo empeoró con el segundo gol de los egipcios, pero a los 79 el Cuti Romero por la vía aérea, tras habilitación del 10, descontó. Y a los 83, el propio Messi capitalizó una jugada sucia y fusiló al arquero africano tras la habilitación de Gonzalo Montiel. Cuando el match iba al alargue, Lautaro Martínez se halló con campo abierto para desbordar y tirarle un centro a la cabeza a Enzo Fernández, que ensayó un cabezazo perfecto para anotar el 3-2 definitivo.

    El foco de los memes estuvo puesto en la actuación del arquero egipcio, Mostafa Shobeir Oufa, quien le detuvo el penal a Messi, la gran salvada de Leandro Paredes que mantuvo en carrera a Argentina cuando el duelo estaba 2-2, y el golazo de Messi que le dio la igualdad parcial al cuadro nacional.

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