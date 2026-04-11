Franco Colapinto habló de su rutina y compromiso en la Fórmula 1 antes de su exhibición en Buenos Aires

La Fórmula 1 atraviesa un inusual mes de abril sin actividad oficial, tras la suspensión de las carreras en Medio Oriente . En ese contexto, Franco Colapinto se mantiene enfocado en su preparación y se alista para una exhibición en Buenos Aires , donde correrá en un circuito callejero por las principales avenidas del barrio porteño de Palermo.

Salen a la venta las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Ampliaron el circuito para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires por la gran demanda de entradas

A la espera de ese evento, el piloto argentino de 22 años brindó una entrevista en la que dejó de lado lo estrictamente deportivo para mostrar un costado más personal. El representante de Alpine habló sobre una faceta suya que le gustaría que el público conozca más.

“Una cosa que me encantaría que la gente supiera más sobre mí… no sé, trabajo bastante duro y soy bastante dedicado a lo que quiero y a lo que quiero lograr”, expresó.

Esa virtud, según el propio piloto, se refleja en su día a día dentro del automovilismo, donde prioriza el esfuerzo constante para mejorar su rendimiento y sumar puntos para la escudería francesa.

“Paso mucho tiempo en el circuito. A veces la gente no ve ese lado de las cosas”, concluyó.

Exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

El piloto de Alpine será el primer corredor argentino en manejar un auto de F1 por las calles de Buenos Aires, y los fanáticos que quieran verlo con mayores comodidades deberán sacar entradas. Todavía no fueron confirmados los precios de los tickets que se pondrán a la venta.

Este lunes 6 de abril, desde las 16, se habilitará una preventa exclusiva en la Argentina para quienes posean tarjeta de crédito de Mercado Pago, con la posibilidad de abonar hasta en tres cuotas sin interés. La venta general comenzará el martes 7 de abril a las 16, con todos los medios de pago habilitados.

Cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres 1: 13.30 a 14.30.

Clasificación sprint: 17.30.

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00.

Clasificación: 17.00 a 18.00.

Domingo 3 de mayo:

Carrera: 17.00.

*Todos los eventos en horario de Argentina.