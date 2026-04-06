Salen a la venta las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

El piloto de Alpine regresará al país para dar un show histórico en Palermo el 26 de abril.

Tras las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, y ante la falta de acción en la Fórmula 1, Franco Colapinto dará una exhibición única en la Argentina el próximo domingo 26 de abril. Este lunes a las 16 saldrán a la venta las entradas de los sectores preferenciales.

El piloto de Alpine será el primer corredor argentino en manejar un auto de F1 por las calles de Buenos Aires, y los fanáticos que quieran verlo con mayores comodidades deberán sacar entradas. Todavía no fueron confirmados los precios de los tickets que se pondrán a la venta.

Este lunes 6 de abril, desde las 16, se habilitará una preventa exclusiva en la Argentina para quienes posean tarjeta de crédito de Mercado Pago, con la posibilidad de abonar hasta en tres cuotas sin interés. La venta general comenzará el martes 7 de abril a las 16, con todos los medios de pago habilitados.

El Road Show contará con extensos sectores gratuitos para el público. Además, habrá lugares exclusivos, que serán pagos.

70adabe3-7f1b-4ee4-846a-7806e1f73c6b Cuál es el auto en el que correrá Colapinto en Buenos Aires El tramo delimitado será recorrido sobre un Lotus E20, un modelo de Fórmula 1 diseñado por Lotus F1 Team para la temporada 2012 que fue conducido por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. El reglamento de la categoría no permite la utilización de monoplazas actuales por fuera de la competencia oficial.