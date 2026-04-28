    • 28 de abril de 2026 - 08:22

    Quién fue el último eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

    La definición entre los dos participantes mantuvo la tensión hasta el último momento en una de las placas más esperadas de la temporada.

    Gran Hermano.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) vivió una de sus galas más intensas y definitorias en lo que va de la temporada, en una noche cargada de tensión, giros inesperados y un versus que mantuvo el suspenso hasta el último segundo. Con una placa numerosa y perfiles fuertes en riesgo, la eliminación de este lunes no solo definió la continuidad de dos jugadores clave, sino que también reconfiguró el mapa de alianzas dentro del reality.

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    La gala, conducida por Santiago del Moro, tuvo además un condimento extra que elevó el nivel de expectativa: el ingreso de Gladys “La Bomba Tucumana”, quien irrumpió en la casa con un show en vivo y una energía que contrastó con el clima de nerviosismo que se vivía entre los nominados. Sin embargo, más allá del espectáculo, todas las miradas estaban puestas en la definición de una placa que prometía sacudir el juego.

    Los nombres en riesgo no eran menores: Solange Abraham, Franco Zunino, Brian Sarmiento, Yisela “Yipio” Pintos y Danelik Galazán conformaban una lista que combinaba perfiles estratégicos, figuras polémicas y jugadores con fuerte presencia en la convivencia. Desde el inicio, las encuestas anticipaban un escenario incierto, con especial foco en el enfrentamiento entre Brian y Yipio, dos participantes que representan liderazgos opuestos dentro de la casa.

    A medida que avanzaba la gala, la tensión fue en aumento. El primero en bajar de placa fue Zunino, quien celebró con alivio el respaldo del público. Su salida de la zona de riesgo dejó en claro que, al menos en esta instancia, no era el objetivo principal de la audiencia. Luego fue el turno de Danelik, que también logró asegurarse una semana más dentro del juego, mientras el clima en el living comenzaba a volverse cada vez más denso. La tercera salvación fue para Solange, quien atravesaba días complejos dentro de la casa y se mostraba convencida de que su permanencia pendía de un hilo. Su nombre fuera del mano a mano final generó sorpresa entre algunos de sus compañeros y emoción en ella, que no ocultó su alivio al continuar en competencia.

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    Con ese escenario, el versus quedó definido: Brian Sarmiento contra Yipio. Dos jugadores fuertes, con estrategias marcadas y protagonismo dentro de sus respectivos grupos. La tensión se trasladó no solo a la casa, sino también a las redes sociales, donde el público se mostraba dividido y las especulaciones sobre el resultado final se multiplicaban. Brian llegaba a esta instancia con un perfil polémico, acumulando críticas tanto dentro como fuera del reality por sus actitudes y decisiones de juego. Su figura, lejos de pasar desapercibida, generaba adhesión y rechazo en partes iguales, lo que lo convertía en uno de los participantes más comentados de la temporada.

    Por su parte, Yipio, la jugadora uruguaya, atravesaba un momento de transformación dentro del juego. Si bien en sus primeras semanas se había destacado por su humor y espontaneidad, en los últimos días su perfil había cambiado, adoptando una postura más estratégica y, según algunos compañeros, más distante. Aun así, mantenía un grupo sólido que la respaldaba. El momento de la definición fue uno de los más tensos de la noche. Con ambos participantes frente a frente, el silencio en la casa era absoluto. Las miradas, los gestos y la incertidumbre se apoderaron de la escena mientras Del Moro anunciaba el resultado.

    Finalmente, el público decidió y el eliminado fue Brian Sarmiento. Su salida marca un antes y un después en la dinámica del juego, no solo por el peso que tenía dentro de su grupo, sino también por el impacto que su personalidad generaba en la convivencia diaria. Del otro lado, Yipio no pudo contener la emoción y celebró junto a sus compañeros, consciente de que su continuidad refuerza su posición dentro de la casa.

    En paralelo, la gala dejó otra novedad que promete seguir agitando el juego: el anuncio del repechaje. Según adelantó el conductor, en mayo los participantes eliminados —tanto por decisión del público como por abandono o expulsión— tendrán la posibilidad de volver a la casa. Una instancia que siempre genera expectativa y que puede alterar por completo el rumbo del reality.

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