Alarma por la salud de Brian Sarmiento en Gran Hermano

Brian Sarmiento está en boca de todos y no solamente por su escandalosa pelea con Pincoya en Gran Hermano 2026 (Telefe). En las últimas horas varios de sus seguidores notaron algo extraño en algunos videos que circularon y todo podría desencadenar en una salida al hospital.

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Los fanáticos del exfutbolista detectaron que tiene “hipo crónico”, una contracción involuntaria, brusca y repetitiva del diafragma que dura varias horas, incluso días. Esto podría ser un signo de alerta máxima, ya que no es normal.

Los motivos podrían ser reflujo, problemas nerviosos o tumores . Además puede causar deshidratación, pérdida de peso y fatiga extrema. Por el momento, Sarmiento no pidió la presencia de un profesional de la salud, pero la producción podría tomar cartas en el asunto.

En las redes aseguran que Brian Sarmiento tiene "hipo crónico" y se encendieron las alarmas en Gran Hermano. (Foto: Telefe)

Brian Sarmiento volvió a generar revuelo en las redes sociales tras la viralización de un polémico video en la casa de Gran Hermano 2026 (Telefe) . Contó con qué compañera haría el amor y los usuarios ya no toleran que sea tan ordinario.

El deportista indicó que se trata de Lolo Poggio, con quien ya mantuvo fuertes cruces en el juego. También aclaró, de forma despectiva, qué chica no le despierta ni un poco de pasión. “A Titi ni a palos. ¡Pero ni a palos!”, disparó.

image Brian Sarmiento quiere hacer el amor con Lolo Poggio, pero ella casi ni le habla. (Foto: captura de Telefe)

Actualmente, Brian mantiene un coqueteo con Danelik Galazán, la joven trans tucumana que no se le despega ni para bañarse. Si bien todavía no concretaron el encuentro sexual, el episodio podría suceder muy pronto.

Luego de varios besos fogosos en las fiestas temáticas, la pareja intentó tener intimidad, pero el exjugador frenó el momento hot diciendo que tenía un inconveniente íntimo que casi lo lleva a una consulta médica de urgencia.