Estrenos de cine en San Juan: música, poder y terror en la nueva cartelera

Este 23 de abril, la cartelera local se renueva con esperados estrenos de cine en San Juan . La oferta incluye el ambicioso, esperado y promocionado drama biográfico sobre Michael Jackson. Los amantes del género de terror y el público infantil también encontrarán propuestas atractivas para disfrutar en la pantalla grande.

Agenda cultural de San Juan: mitad de semana con música, danza, teatro y exposiciones

Estrenos de cine en San Juan: una cartelera renovada con historias de fe, drama y terror

Para quienes buscan tensión, " El Bufón 2 " trae trampas mortales en Halloween, mientras que " El mago del Kremlin ", protagonizada por Jude Law y Paul Dano, explora las raíces del poder en la Rusia moderna. Finalmente, la nota familiar la aporta " La princesa y la flor mágica ", una historia de humildad basada en cuentos clásicos de Europa del Este.

Dirigida por Antoine Fuqua, es un drama biográfico que repasa la vida de Michael Jackson, desde su infancia en los Jackson 5 hasta convertirse en el "Rey del Pop". Protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson.

EL BUFÓN 2 (Terror/87’/+13)

En la noche de Halloween, una joven ilusionista se enfrenta a su prueba más letal cuando cruza su camino con El Bufón, una entidad asesina que convierte trucos y juegos en trampas mortales. Cada ilusión es un engaño, cada escape una mentira. Para sobrevivir, deberá usar su ingenio y habilidades antes de que el espectáculo termine… y el telón caiga para siempre.

Embed - El Bufón 2 | Trailer Multiplex

Play Cinema. 2D Cast: 23:30 h (excepto 29 de abril)

Multiplex. 2D Cast: 23:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a martes, excepto 22:30 h. Miércoles 20:20 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:30 h

EL MAGO DEL KREMLIN (Drama/156’/+13)

En medio del caos postsoviético de los años 90,el joven Vadim Baranov (Paul Dano) empieza a labrarse un camino como artista y productor de televisión. Su elocuencia y conexión con las altas esferas le llevan a convertirse, de la noche a la mañana, en el asesor de un agente del KGB con un brillante porvenir: Vladimir Putin (Jude Law). Desde las entrañas del poder, ambos darán forma a la nueva Rusia, difuminando los límites entre la verdad y la mentira.

Embed - El mago de Kremlin | Trailer Multiplex

Play Cinema. 2D Sub: 23:00 h

Multiplex. 2D Sub: 18:00, 20:40 h

Cinemacenter. 2D Sub: jueves y domingo 22:00 h. 2D Cast: viernes a miércoles, excepto domingo, 22:00 h

LA PRINCESA Y LA FLOR MÁGICA (Infantil/84’/ATP)

Inspirada en un cuento clásico de Europa del Este, narra cómo el rey Benjamín se disfraza de jardinero para conquistar a la orgullosa princesa Carolina, quien lo rechazó previamente. Usando flores y música, él le enseña humildad y amor

Embed - La Princesa y la Flor Mágica I Tráiler Oficial

Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 18:00 h

EN CARTELERA

LA POSESIÓN DE LA MOMIA (Terror/132’/+17)

La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años después, la familia devastada queda en shock cuando la niña regresa, y lo que debería ser un reencuentro feliz se convierte en una pesadilla viviente.

Embed - La Posesión de la Momia | Tráiler Oficial | Doblado

Play Cinema. 2D Cast: 20:30, 21:30, 23:20 h

Multiplex. 2D Cast: 22:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: jueves a martes 22:10 h. Miércoles 22:30 h

CALLE MÁLAGA (Drama/120’/+13)

María Ángeles (Carmen Maura) vive una vida tranquila y autónoma en Tánger, Marruecos. Su rutina se ve interrumpida cuando su hija Clara (Marta Etura) llega desde Madrid con la intención de vender el apartamento familiar. María Ángeles se niega a abandonar su hogar y sus recuerdos, iniciando una lucha por mantener su vida, redescubriendo en el proceso el amor, la libertad y el deseo.

Embed - Calle Malaga | Trailer Multiplex

Multiplex. 2D Cast: viernes, domingo y martes, 18:00 h

LA GRAZIA (Romance-Drama/130’/+13)

Mariano De Santis, presidente (ficticio) de la República italiana, es un veterano político demócrata, humanista y católico, que de repente comienza a dudar sobre varias importantes decisiones que debe tomar, en especial sobre si aprueba o no una ley de eutanasia, planteándose un gran dilema moral.

Embed - LA GRAZIA | Tráiler Oficial | 1 de abril en cines

Multiplex. 2D Sub: jueves, sábado, lunes, 18:00 h

DAVID (Infantil/110’/ATP)

Película animada infantil de aventuras y musical que narra la historia bíblica del joven pastor David, quien enfrenta al gigante Goliat. Enfocada en la fe, la valentía y la lealtad, la trama sigue su viaje desde la devoción familiar hasta convertirse en rey, destacando valores como la confianza sobre el poder.

Embed - DAVID | Tráiler Oficial Doblado | En cines el 12 de marzo | Angel LATAM

Play Cinema. 2D Cast: 17:00 h

Multiplex. 2D Cast: 16:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: jueves a martes, 17:10 h. Miércoles 18:10 h

EL DRAMA (Drama/105’/+17)

Director: Kristoffer Borgli. Actores: Zendaya y Robert Pattinson. Una pareja enfrenta el desgaste de los años y secretos del pasado que salen a la luz. Esta historia profundiza en las complejidades de las relaciones modernas, los sacrificios personales y la búsqueda de la redención emocional.

Embed - El Drama - Tráiler Oficial en Español

Play Cinema. 2D Sub: 21:10 h

Multiplex. 2D Sub: 20:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a martes, excepto domingo, 19:30 h. 2D Sub: jueves y domingo 19:30 h

SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA (Infantil/100’/ATP)

Directores: Aaron Horvath y Michael Jelenic. Voces principales: Chris Pratt y Anya Taylor-Joy. El icónico plomero regresa en una aventura intergaláctica. Junto a sus amigos, Mario deberá explorar nuevos planetas y recolectar estrellas para salvar el cosmos de una amenaza conocida en un gran despliegue visual.

Embed - SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA – Tráiler Final

Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 17:20, 18:20 y 19:00, 20:10 h (dos últimas funciones, excepto el 29 de abril). 3D Cast: 19:40 h

Multiplex. 4D/3D Cast: 15:30, 17:25 h. 2D Cast: 16.30, 18:30, 20:30 h. 3D Cast: 16:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:30, 19:40 h. 3D Cast: 18:00, 20:20 h

PROYECTO FIN DEL MUNDO (Ciencia Ficción/157’/+13)

Director: Roland Emmerich. Actores: Anthony Mackie y Morena Baccarin. Un thriller de acción donde un equipo de científicos y militares debe ejecutar un plan desesperado para evitar una catástrofe global. La tensión aumenta mientras los recursos del planeta colapsan ante un fenómeno imprevisto.

Embed - PROYECTO FIN DEL MUNDO | TRÁILER FINAL (Doblado)

Play Cinema. 2D Sub: 22:00 h (excepto 29 de abril)

Multiplex. 2D Cast: 22:25 h

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a martes, excepto domingo, 21:00 h. 2D Sub: jueves y domingo 21:00 h

HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR (Infantil/105’/ATP)

Director: Daniel Chong. Voces principales: Jon Hamm y Bobby Moynihan. Propuesta animada donde animales expertos en misiones especiales deben infiltrarse en una construcción humana para recuperar su hábitat. La cinta destaca el valor del trabajo en equipo y la preservación de la naturaleza.

Embed - Hoppers: Operación Castor | Tráiler Oficial | Doblado