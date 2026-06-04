Estrenos de cine en San Juan: tres propuestas muy diversas llegan a la cartelera

El próximo jueves 4 de junio se renovará la cartelera con atractivos estrenos de cine en San Juan . Las salas locales recibirán producciones muy esperadas para todos los gustos, ofreciendo una excelente variedad que va desde la animación familiar hasta la comedia más irreverente .

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Estrenos de cine en San Juan: desde lo nuevo de Almodóvar hasta fenómenos de internet

Para los fanáticos del humor, llega Scary Movie 6: terroríficamente incorrecta , una parodia ácida que se burla de los fenómenos del terror y de la cultura pop actual. Por su parte, la acción y la fantasía se imponen con Amos del Universo , el esperado regreso en vivo del icónico He-Man y sus combates épicos.

Finalmente, la opción ideal para los más chicos es Pequeño Ninja: el origen , una divertida aventura animada de origen danés centrada en el valor de la amistad y el ingenio frente a los desafíos diarios.

Veintiséis años después de conseguir escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar (Ghostface), el Core Four están de vuelta en el punto de mira del asesino y ninguna película de terror está a salvo.

Play Cinema. 2D Cast: 16:40, 17:40, 18:40, 19:20, 20:10, 21:30, 22:30 h. 2D Sub: 23:30 h Trasnoche Sábado 06/06 2D Cast: 00:30 h

Multiplex. 2D Cast: 16:10, 20:50, 22:40 h. 4D/2D Cast: 18:10, 20:00, 22:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: jueves a martes: 17:20 h. Todos los días 19:30 h. Miércoles 21:50 h. 2D Cast. Sala Turbo: Miércoles 17:20. Jueves a martes: 18:00 h y 20:10 h. Viernes a martes (excepto domingo) 22:20 h. 2D Sub. Sala Turbo: jueves y domingo 22:20 h

AMOS DEL UNIVERSO (Ciencia Ficción - Acción/140’/SP)

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Tras estar separados durante 15 años,la Espada del Poder lleva al príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de vuelta a Eternia,donde descubre que su hogar ha sido destruido bajo el malvado dominio de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y su mundo,Adam debe unir fuerzas con sus aliados más cercanos,Teela (Camila Mendes) y Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba),y aceptar su verdadero destino como He-Man,el hombre más poderoso del universo.

Play Cinema. 2D Cast: 19:00, 20:20, 23:20 h. 2D Sub: 21:50 h (excepto 10 de junio)

Multiplex. 2D Cast: 18:10, 20:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:50, 19:40 y de jueves a miércoles (excepto domingo) 22:30 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:30 h

PEQUEÑO NINJA: EL ORIGEN (Animación/88’/ATP)

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Alex solo quiere una vida normal, pero su amigo ninja mágico -un muñeco con vida propia, poca paciencia y una idea bastante extrema de lo que significa hacer justicia- se siente ignorado. Todo cambia cuando aparece un matón que provoca una serie de problemas inesperados y obliga a Alex a enfrentarse a sus propios miedos.

Multiplex. 2D Cast: 16:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17.05 h

EN CARTELERA

BACKROOMS: SIN SALIDA (Terror/111’/R-13)

Embed - Backrooms | Trailer Multiplex

Surgieron como una leyenda urbana en foros de internet: un espacio infinito de oficinas vacías al que podrías caer si, por accidente, “te sales de la realidad”. Un lugar sin reglas claras, sin salida evidente, donde el tiempo y la lógica dejan de funcionar. Lo que empezó como creepypasta evolucionó en un fenómeno global impulsado por videos virales, narrativas de horror y comunidades enteras obsesionadas con sus niveles, criaturas y ocultas teorías.

Play Cinema. 2D Cast: 16:20, 17:00, 18:30, 20:30, 22:45 h. Trasnoche Sábado 06/06 2D Cast: 00:20 h

Multiplex. 2D Cast: 18:00, 20:20, 22:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:40, 19:20, 20:20, 22:40 h. Viernes a miércoles (excepto domingo) 21:50 h. 2D Sub: jueves y domingo 21:50 h

PEQUEÑOS MONSTRUOS (Infantil/88’/G)

Embed - PEQUEÑOS MONSTRUOS Tráiler Español Latino (2026)

El descuidado Finnick, un ser que protege en secreto los hogares humanos, despierta accidentalmente la magia de un antiguo bastón ancestral y pierde su invisibilidad. Para salvar a todos los de su especie y recuperar su anonimato, deberá emprender un fascinante viaje lleno de desafíos junto a su infalible amiga Christine.

Play Cinema. 2D Cast: 16:30 h

EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (Comedia/120’/R-13)

Embed - El Diablo Viste A La Moda 2 | Tráiler Oficial | Doblado

El regreso de Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando la decadencia de la revista Runway ante el auge digital. Busca salvar su legado pidiendo financiación a su exasistente Emily Charlton (Emily Blunt), ahora una poderosa ejecutiva, mientras Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa a su entorno.

Play Cinema. 2D Cast: 18:20, 20:40 y 22:50 h (las dos últimas funciones no se darán el 10 de junio)

Multiplex. 2D Cast: 18:15, 22:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 19:00, 21:30 h

MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (Documental/127’/R-13)

Embed - MICHAEL - Tráiler Oficial - HD (DOB)

Dirigida por Antoine Fuqua, es un drama biográfico que repasa la vida de Michael Jackson, desde su infancia en los Jackson 5 hasta convertirse en el "Rey del Pop". Protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson.

Play Cinema. 2D Cast: 18:00, 21:10 h

Multiplex. 2D Cast: 20:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 19:10, 22:00 h

SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA (Infantil/100’/ATP)

Embed - SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA – Tráiler Final

El icónico plomero regresa en una aventura intergaláctica. Junto a sus amigos, Mario deberá explorar nuevos planetas y recolectar estrellas para salvar el cosmos de una amenaza conocida en un gran despliegue visual.

Play Cinema. 2D Cast: 16:50 h

Multiplex. 4D/3D Cast: 16:10 h. 2D Cast: 18:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:40 h

OBSESIÓN (Thriller /110’/+17)

Embed - Obsesión | Trailer Multiplex

El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

Multiplex. 2D Cast: 22:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 22:50 h

HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR (Infantil /105’/ATP)

Embed - Hoppers: Operación Castor | Tráiler Oficial | Doblado

Director: Daniel Chong. Voces principales: Jon Hamm y Bobby Moynihan. Propuesta animada donde animales expertos en misiones especiales deben infiltrarse en una construcción humana para recuperar su hábitat. La cinta destaca el valor del trabajo en equipo y la preservación de la naturaleza.

Multiplex. 2D Cast: 16:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:00 h

MORTAL KOMBAT 2 (Ficción /120’/+13)

Embed - MORTAL KOMBAT 2 Tráiler 2 Español Latino (2026)

Los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados por el propio Johnny Cage, se enfrentan cara a cara en la definitiva y sangrienta batalla a muerte para vencer al oscuro régimen de Shao Kahn, que amenaza la existencia del Reino de la Tierra y a sus defensores.

Multiplex. 2D Cast: 16:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: jueves a martes, 21:40 h

STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU (Acción - Ficción/132’/+13)

Embed - The Mandalorian And Grogu | Tráiler Oficial | Subtitulado

Tras la caída del cruel Imperio, los señores de la guerra siguen dispersos por la galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger la paz con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin. En esta aventura, su joven aprendiz Grogu ya es su compañero oficial para enfrentar juntos una peligrosa amenaza.