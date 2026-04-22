El diablo viste a la moda 2: San Juan también tendrá su preestreno

La cartelera de cine en San Juan se prepara para recibir el esperado y promocionado preestreno de "El diablo viste a la moda 2" el próximo 29 de abril . Esta proyección especial permitirá a los fanáticos locales disfrutar de la primera secuela del taquillero film un día antes de su llegada oficial a todo el país.

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Con una muy buena campaña de promoción a nivel global, el glamour intacto y los conflictos de la alta costura renovados, la película promete ser uno de los estrenos cinematográfico del año.

Casi veinte años después del fenómeno que marcó a una generación, el reparto original compuesto por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresa a las sofisticadas oficinas de la revista Runway . Bajo la dirección de David Frankel y el guion de Aline Brosh McKenna, la historia sitúa al público dos décadas después de los eventos originales , mostrando una industria editorial profundamente transformada.

En esta entrega, la trama gira en torno a la crisis financiera que amenaza con quebrar a Runway . Para salvar la publicación, Andy Sachs y el elegante Nigel Kipling buscan la ayuda de Emily Charlton , quien ahora ostenta un gran poder como directora de Dior en los Estados Unidos. Esta nueva dinámica coloca a Emily en una posición clave y desafiante frente a su antigua jefa, Miranda Priestly.

Miranda Priestly (Meryl Streep), la legendaria y temida editora de la revista Runway, se reencuentra con su antigua empleada, Andy Sachs (Anne Hathaway), que ahora ostenta otra posición

De famosos, cameos y ausencias

A pesar de la expectativa por el elenco renovado, que incluye figuras como Lucy Liu y Kenneth Branagh, la producción confirmó que la actriz Sydney Sweeney fue eliminada del montaje final. Aunque filmó como ella misma junto a Blunt, razones de ritmo y cohesión narrativa llevaron a descartar su aparición.

No es el único cameo que quedó fuera. Según Variety, tampoco llegarán al estreno el actor Conrad Ricamora ni Anna Wintour, influyente directora editorial que fue una musa para la creación de Miranda.

Pero sí se verá en la pantalla a Lady Gaga, Donatella Versace, Naomy Campbell, entre otros.

El diablo viste a la moda 2 en el cine local

Preestreno: miércoles 29 de abril

Play Cinema: 2D Cast: 19:00, 21:20, 22:30 h. 2D Sub: 20:20, 23:30 h

2D Cast: 19:00, 21:20, 22:30 h. 2D Sub: 20:20, 23:30 h Multiplex: 2D Sub: 20:00, 21:15, 22:20 h. 2D Cast 19:00, 20:40, 23:00 h

2D Sub: 20:00, 21:15, 22:20 h. 2D Cast 19:00, 20:40, 23:00 h Cinemacenter. 2D Cast: 19:10, 20:30, 21:50, 23:00 h. 2D Sub (sala turbo): 19:40, 22:20 h