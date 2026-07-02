Embajadores del folclore: Los Videla volvieron a grabar en Buenos Aires, con reconocidas figuras

Cuyana de pura cepa, la banda local Los Videla regresó a Buenos Aires a consolidar otro hito fundamental para su carrera y para la difusión de la cuyanía a nivel nacional . La agrupación, conformada por Noemí Videla, Claudio Videla, Jonatan Vera, Carla Pereyra, Emanuel Rodríguez y Fito Mier, completó una intensa y exitosa sesión de grabación que verá la luz a mediados de agosto .

En esta sesión realizada en estudios Romaphonic , el conjunto registró un proyecto audiovisual de tres obras fundamentales: la tonada "Por tu culpa" de Eduardo Troncozo , una "Selección de Cuecas" ("Calle Angosta" y "Las dos puntas") junto a la cantante folclórica Yamila Cafrune, y la emblemática zamba de Buenaventura Luna, "Pampa del Chañar" , que contó con el talento del armonicista Franco Luciani y el prestigioso locutor Lalo Mir.

"Es otro paso muy importante para nuestra carrera y lo sentimos como un aporte más para la difusión de la música cuyana. En Buenos Aires, grandes artistas y gente del ambiente nos brindan mucho cariño y son muy generosos para con nosotros , eso nos pone muy orgullosos", valoró en charla con DIARIO DE CUYO Claudio Videla.

La oportunidad de registrar sus canciones en uno de los estudios más emblemáticos de la Argentina (ex-Circo Beat de Fito Páez) tuvo que ver con un proceso de selección artística al que se presentó la banda local, que finalmente quedó seleccionada.

" Presentamos el proyecto a la convocatoria de que hace Romaphonic y salimos seleccionados para la realización de una producción audiovisual , de tres temas…hace dos meses que venimos trabajando", detalló Claudio.

En cuanto a la convocatoria de los artistas invitados para su grabación, Videla relató que fueron ellos quienes invitaron a Luciani, Cafrune y Mir, y que los tres aceptaron de inmediato. "Fue una experiencia increíble estar con ellos, gente súper profesional, pero lo que más nos sorprendió fue la sencillez y humildad", destacó el cantante y guitarrista sanjuanino.

Noemí Videla

El gran desafío se materializó en una jornada única, donde el grupo demostró su solvencia en el estudio bajo una exigente modalidad de registro en directo. "La grabación fue en formato Session, durante todo el sábado", precisó el músico, quien adelantó que el trabajo será difundido a partir del mes próximo, a través de las redes y plataformas de Los Videla.

La experiencia con Lito Vitale y Sandra Mihanovich

No es la primera vez que Los Videla graban en Buenos Aires. De hecho, en septiembre de 2025 viajaron para llegar al estudio de Lito Vitale, y grabar con él y con Sandra Mihanovich, de cara a las celebraciones por los 22 años de la banda, que se cumplieron en noviembre pasado.

Los Videla en el estudio de Lito Vitale, con Sandra Mihanovich, en 2025

Entonces, el combo encabezado por los hermanos Noemí y Claudio Videla grabó la cueca “Desde San Juan a La Punta”, la tonada “La bien amada”, ambas de Eduardo Troncozo, y el vals peruano “El Plebeyo”, de Felipe Alba.

“Fue una idea nuestra, la producción estuvo a cargo nuestro también. Se los propusimos y ellos, con muy buena onda y humildad, dijeron que sí. Fue una experiencia increíble compartir un día entero con ellos, almorzar juntos en su casa y grabar”, expresó Claudio en aquella oportunidad.