Netflix relanza un clásico: vuelve La Familia Ingalls

La nostalgia televisiva se muda formalmente al streaming. El próximo 9 de julio, la plataforma Netflix estrenará a nivel global “La casa de la pradera” , la ambiciosa nueva versión de la icónica historia de La familia Ingalls , que promete redefinir el drama familiar.

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A través de la publicación de sus primeras imágenes oficiales y un esperado avance publicitario , la compañía dejó ver la estética de esta millonaria producción basada en las novelas autobiográficas de Laura Ingalls Wilder .

A diferencia de la recordada versión del siglo pasado, esta propuesta asume una perspectiva caleidoscópica y contemporánea, profundizando en las severas complejidades sociales, los sacrificios humanos y los crudos desafíos fronterizos de la época de expansión estadounidense.

Los nuevos Ingalls, Alice Halsey es Laura Ingalls, Luke Bracey es Charles, Crosby Fitzgerald es Caroline y Skywalker Hughes será Mary Ingalls

image Los históricos Ingalls. En la serie que estrenó a mediados de los '70 y tuvo un enorme éxito, Melissa Gilbert interpretó a Laura, Michael Landon fue Charles, Karen Grassle dio vida a Caroline, y Melissa Sue Anderson fue Mary (las mellizas Lindsay y Sidney Greenbush encarnaron a Carrie)

La familia Ingalls: una mirada contemporánea

El proyecto cuenta con un fuerte respaldo técnico liderado por Rebecca Sonnenshine como showrunner y guionista principal, quien aporta una notable madurez narrativa tras su paso por producciones de alto impacto como The Boys y Archive 81. La dirección coral estará a cargo de un destacado grupo de realizadoras independientes, entre las que figuran Sarah Adina Smith y Julie Anne Robinson, garantizando una identidad visual sensible pero realista.

Detrás de los nuevos rostros que darán vida a los pioneros americanos sobresale un elenco encabezado por Luke Bracey, Crosby Fitzgerald y Alice Halsey, acompañados por un sólido reparto inclusivo que busca reflejar la verdadera diversidad étnica de la frontera decimonónica.

Producida en conjunto por CBS Studios y Anonymous Content, esta entrega no solo apela a capturar la memoria emotiva de los antiguos espectadores, sino a consolidarse como el próximo fenómeno épico para las nuevas audiencias globales.

¿Qué dirán los nostálgicos? ¿Subirán el pulgar o los setentosos Ingalls son irreemplazables?

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