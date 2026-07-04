Cine en UPCN: grandes aventuras en la pantalla grande

Durante este receso invernal, la Seccional San Juan de UPCN presentará un destacado ciclo de cine infantil , destinado a toda la familia. La propuesta cultural busca brindar una alternativa recreativa ideal para que los más pequeños disfruten de grandes títulos del cine animado en sus tardes de vacaciones y de manera totalmente accesible.

La iniciativa contempla la proyección de un total de diez de aventuras, con entrada libre y gratuita . Las funciones se llevarán a cabo puntualmente a las 16:00 horas en el Salón Cultural de UPCN (ubicado en Sarmiento 461 sur).

Ferdinand es un toro gigante con un gran corazón. A diferencia de otros de su especie, prefiere sentarse bajo un árbol a oler las flores en lugar de embestir y pelear. Confundido erróneamente con una bestia peligrosa, es capturado y alejado de su hogar. Decidido a regresar con su familia, une fuerzas con un grupo de animales inadaptados en una aventura inolvidable.

El erizo azul más rápido del mundo regresa en una nueva y electrrizante aventura cinematográfica. En esta tercera entrega, Sonic, Tails y Knuckles deberán enfrentarse a una poderosa y misteriosa amenaza conocida como Shadow. Con el destino del planeta en juego y la acción al límite, el equipo unirá sus fuerzas para proteger la Tierra en una spectacular batalla llena de velocidad.

Las Guerreras K-Pop - Miércoles 8 de julio

En esta emocionante y colorida propuesta animada, un grupo de talentosas estrellas de la música K-Pop equilibra sus vidas sobre los escenarios con una identidad secreta alucinante. Detrás de sus increíbles coreografías y canciones, estas jóvenes se transforman en valientes guerreras místicas encargadas de combatir fuerzas oscuras que amenazan el equilibrio del universo, combinando ritmo, amistad y mucha acción heroica.

Frozen 2 - Jueves 9 de julio

¿Por qué nació Elsa con poderes mágicos? La respuesta la está llamando y amenaza a su reino. Junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven, se embarcará en un viaje peligroso pero extraordinario. En la primera película, Elsa temía que sus poderes fueran demasiado para el mundo; en esta secuela, deseará que sean suficientes para salvarlo, descubriendo reveladores secretos del pasado.

Fuerza G - Viernes 10 de julio

Un programa encubierto del gobierno entrena a animales para trabajar como espías de élite altamente capacitados. Equipados con la tecnología más avanzada, estos intrépidos cobayos descubren que el destino del mundo está en sus manos. La veterana unidad Fuerza G, liderada por el valiente Darwin, debe detener a un malvado multimillonario que planea destruir el planeta utilizando electrodomésticos comunes modificados.

Goat, la cabra que cambió el juego - Lunes 13 de julio

Un joven y entusiasta animal sueña con triunfar en el competitivo mundo del baloncesto profesional. A pesar de los constantes prejuicios, su baja estatura y el rechazo inicial de sus compañeros, demuestra un talento excepcional, una velocidad asombrosa y una astucia sin igual en la cancha. Con determinación indomable, transformará por completo las reglas del juego, inspirando a todo su equipo.

Intercambiados - Martes 14 de julio

Dos simpáticos y muy diferentes animales del bosque ven alteradas sus vidas por completo tras un misterioso y mágico evento astronómico. Por accidente, terminan intercambiando cuerpos y conciencias, lo que los obliga a vivir la rutina diaria del otro. En medio de divertidas confusiones y enredos desopilantes, aprenderán valiosas lecciones sobre la empatía, la tolerancia y el verdadero significado de la amistad.

El perro bombero - Miércoles 15 de julio

Rex es la estrella canina más famosa de Hollywood, conocida por sus increíbles acrobacias y lujos. Sin embargo, tras un accidente aéreo, se pierde y termina refugiándose en una estación de bomberos descuidada. Allí se hace amigo del hijo del capitán y, utilizando sus habilidades únicas, ayuda a transformar el cuartel, convirtiéndose en un verdadero héroe local y descubriendo el valor familiar.

Super Mario Bros - Jueves 16 de julio

Los hermanos fontaneros Mario y Luigi ya viajan por un misterioso conducto subterráneo hasta un nuevo mundo mágico. Pero cuando se separan, Mario inicia una búsqueda épica para rescatar a su hermano. Con la ayuda del champiñón Toad y la valiente gobernante Princesa Peach, Mario deberá enfrentarse al temible Bowser y liberar el Reino Champiñón de una terrible y devastadora dominación tiránica.

Moana 2 - Viernes 17 de julio

Tras recibir una inesperada e importante llamada de sus ancestros navegantes, Moana debe embarcarse en un nuevo y arriesgado viaje hacia los lejanos mares de Oceanía. Adentrándose en aguas peligrosas y largamente olvidadas, vivirá una aventura sin precedentes. En esta travesía contará con la ayuda de su fiel amigo el semidiós Maui y una tripulación completamente nueva de valientes marineros.