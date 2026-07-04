    • 4 de julio de 2026 - 18:47

    Voces locales se unen en el "Festival Coral de Invierno" en San Juan

    La filial local de ADICORA realizará el domingo 5 de julio, en la Parroquia San Francisco de Asís, un encuentro con cuatro agrupaciones.

    El Festival Coral de Invierno contará con cuatro agrupaciones, entre ellas el Coro Nuevos Vientos.

    El Festival Coral de Invierno contará con cuatro agrupaciones, entre ellas el Coro Nuevos Vientos.

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    Por Estela Ruiz M.

    El domingo 5 de julio, la Parroquia San Francisco de Asís será el escenario del "Festival Coral de Invierno". A partir de las 18:00 horas, cuatro destacadas agrupaciones locales se unirán en este escenario, cada una con una selección de sus respectivos repertorios, para ofrecer un variado espectáculo vocal que celebrará la música colectiva.

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    En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Coral Ausonia (dirigido por Cristina Ferrer), Nuevos Vientos (conducido por Adriana Miranda), el Coro Preuniversitario de la UNSJ (una formación de carácter juvenil dirigida por Francisco Castillo) y el Coro Thomas Tallis (a cargo del maestro Nahuel Vázquez).

    "Es un encuentro que llamamos Festival Coral de Invierno, que organiza ADICORA filial San Juan, que es una asociación de directores de coros a nivel nacional, que se encarga de promover la actividad coral con cursos, conciertos y demás", explicó a DIARIO DE CUYO Nahuel Vázquez, cabeza de la institución a nivel provincial.

    Coros sanjuaninos en acción

    Respecto a la propuesta musical, el responsable de la asociación destacó la amplitud estética y la heterogeneidad de los estilos que convivirán en la parroquia. "Todos los coros hacen repertorio folclórico argentino y del mundo; y también repertorio académico", apunto Vázquez. Esta confluencia asegura una velada diversa, alternando la riqueza de las tradiciones populares con el rigor y la belleza de la literatura coral clásica.

    Bajo el lema "Voces que nos unen, emociones que perduran", desde la organización enfatizaron que el encuentro comenzará de manera sumamente puntual, por lo que se solicita a los asistentes llegar con anticipación. Las entradas tendrán un valor general de $3.000.

    Detalles del encuentro:

    Festival Coral de Invierno

    • Fecha: domingo 5 de julio

    • Horario: 18:00 h (puntual)

    • Lugar: Parroquia San Francisco de Asís (Sarmiento 344 norte)

    • Entrada: $3.000

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