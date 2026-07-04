    • 4 de julio de 2026 - 19:24

    El cambio de vida de Wendy Sulca a 20 años de "Cerveza, quiero tomar cerveza"

    La artista peruana se embarcó en nuevas aventuras y sus últimas publicaciones llamaron la atención.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Wendy Sulca Quispe saltó a la fama hace más de 20 años gracias a una serie de videos que publicó en YouTube. Los usuarios se encariñaron rápidamente con ella y varios colegas no tardaron en contactarla para grabar con ella.

    Leé además

    La Expo Hobbies, que termina el domingo, anida atracciones geek para todas las edades

    6° Expo Hobbies: decenas de universos para disfrutar en La Superiora, de Rawson

    Por Estela Ruiz M.
    El ciclo de cine de UPCN tiene una decena de títulos para ver en familia, gratis. 

    Cine en UPCN: grandes aventuras en la pantalla grande

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Uno de sus hits más icónicos es “Cerveza”, la canción donde repite el deseo por tomar esa bebida. “Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. Porque ya bastante sufro en la vida, porque mi amorcito se ha marchado lejos”, reza el estribillo.

    Más tarde llegó la colaboración con Delfín y La Tigresa del Oriente, con quienes grabó “En tus tierras bailaré”, un tema popularmente conocido como “Israel, Israel, que bonito es Israel”.

    Los años pasaron y Wendy no quiso alejarse de la gente. Evolucionó probando suerte en Instagram y recolectó miles de fanáticos, que ahora están sorprendidos al verla con 30 años.

    Tras haber hecho varias canciones, participado en películas y hasta en un capítulo de La rosa de Guadalupe, Wendy ahora es emprendedora. En los últimos años lanzó su línea de ropa y está más que feliz con la repercusión y las ventas que concretó.

    Entre las prendas que ofrece en “Princesa Inca” hay buzos con frases, remeras, polleras y bodys. Estas semanas se la vio promocionando abrigos con la estampa “Cermeza, Cermeza”, en referencia a su primer hit y la confusión que generó entre la gente con su pronunciación. También mostró poleras que decían “Más peruano que Wendy Sulca”.

    “Disponibles desde la talla S hasta la XL. Hacemos envíos a todo el Perú y al extranjero. Disponibles en dos veriones, para hombre y mujer”, comentó junto a un número de WhatsApp.

    La triste historia de Wendy Sulca

    Desde chica, la familia de Wendy la impulsó a luchar por sus sueños y promovió su desarrollo artístico, pese a vivir en una zona muy pobre de San Juan de Miraflores.

    La historia casi da un giro radical tras la muerte de su papá en un accidente automovilístico, pero su madre no dejó que la tristeza frustara sus deseos y la ayudó a grabar su primer disco, que se llamó Papito por qué me dejaste.

    Con las canciones “Cerveza”, “La tetita y ”Papito", Wendy superó las 10 millones de reproducciones, convirtiéndose en un fenómeno infantil de las redes que poco a poco empezó a facturar.

    Los años pasaron y los éxitos musicales fueron en aumento, hasta que llegó el momento de ingresar a la universidad. Se inscribió en el Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL) para estudiar Administración de Empresas y logró recibirse con muy buenas notas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El Festival Coral de Invierno contará con cuatro agrupaciones, entre ellas el Coro Nuevos Vientos.

    Voces locales se unen en el "Festival Coral de Invierno" en San Juan

    Por Estela Ruiz M.
    Basado en la obra de Vox Dei, el espectáculo de Mafut estrenó en Semana Santa, en Iglesia.

    Con un ensamble local, La Biblia, de Vox Dei, vibrará en la capital sanjuanina

    Por Estela Ruiz M.
    En camino. El Spiderman de Tom Holland llegará a los cines el 28 de julio. 

    Expectativa total por el estreno de la nueva entrega de Spiderman

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Agenda Cultural de San Juan trae una nueva edición de la Expo Hobbies, en Rawson. 

    Agenda cultural de San Juan: variedad de propuestas para disfrutar el sábado

    Por Redacción Diario de Cuyo