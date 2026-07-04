Con un ensamble local, La Biblia, de Vox Dei, vibrará en la capital sanjuanina

El Cine Teatro Municipal de Capital recibirá el 17 de julio a "El mundo del hombre - La Biblia, según Vox Dei" , espectáculo musical organizado y dirigido por Marcelo Mafut, con destacados artistas invitados . Se trata de la propuesta que debutó con éxito para Semana Santa en el departamento Iglesia , que ahora llegará a la ciudad, con algunos cambios.

La obra tomará cuerpo de la mano de un ensamble conformado por talentos reconocidos en la provincia . En esta ocasión, acompañarán a Mafut (guitarra y voz) los músicos Mariano Malla en batería, voz y coros, Daniel Mercado en el bajo, voz y coros, Franco Bosio en guitarra eléctrica, Melodía Leiva en violín y coros, Mercedes Jofré en flauta traversa y coros; y Cristian Jorquera en teclados. Junto a ellos, Natalia Dávila en voz y coros, Silvio Guevara en actuación y Germán Güell en la producción.

Aquí, la emblemática obra conceptual de Vox Dei , que hace más de medio siglo marcó un hito fundacional en el rock latinoamericano, busca alcanzar una fibra íntima, universal y ligada a las problemáticas de hoy, a través de la mirada de sus propios hacedores.

En casi 90 minutos, la obra "permite recorrer el álbum en profundidad, con momentos de alta carga emocional. El enfoque dramatúrgico establece un paralelo entre los relatos bíblicos y la actualidad, lo que amplía su alcance más allá de lo estrictamente religioso, apuntando a un público amplio y diverso", comunica la carta de presentación del show.

Esta iniciativa debutó en la Plaza Federico Cantoni de Rodeo , bajo un marco natural impactante. Con un público que desafió las bajas temperaturas y el viento, la experiencia dejó una huella y marcó la necesidad de trasladar la propuesta hacia otras salas de la provincia.

"Pusimos 300 sillas en la plaza y nos parecía que hasta iba a costar llenar eso”, dijo a DIARIO DE CUYO Mafut, músico oriundo de Buenos Aires que se radicó en San Juan, precisamente en Iglesia, donde se da clases y gesta proyectos artísticos. Pero no sólo lograron una asistencia presencial que los sorprendió gratamente. “Lo otro que me llamó mucho la atención fue el streaming, teníamos casi mil personas viendo el concierto", contó.

"Y no fue solamente mirar una banda tocando, por así decirlo. El espectáculo movió muchas fibras sentimentales en la gente. Tuve varias personas que me vinieron a saludar después del concierto llorando, emocionadísimas", rememoró el cantante, guitarrista y director del show.

Cambios en el Cine Teatro Municipal de Capital

El traslado desde el norte sanjuanino hacia el Cine Teatro Municipal de Capital implicó no solo una mudanza geográfica, sino una transformación en la fisonomía de la propuesta. Musicalmente, será un espectáculo más enérgico y fiel a las raíces del rock nacional, diferenciándose de las texturas acústicas y folclóricas que caracterizaron el concierto de Rodeo.

"La obra está un poco más rockeada ahora, me parecía que tenía que darle ese tinte. E hice algunos arreglos nuevos para darle una nota más de color. Para empeorar un espectáculo no hay que hacer ningún esfuerzo, pero para mejorarlo hay que trabajar, y la verdad que venimos trabajando muy duro, así que estamos tremendamente entusiasmados", enfatizó Mafut. Además, Guevara tendrá una performance interpretativa sobre el escenario (ya no en off), que complementará con proyecciones en pantalla gigante, configurando una experiencia multimedia inmersiva y de alto impacto emocional.

"La verdad que el grupo humano que se armó es fantástico, porque no solo son grandes artistas, sino buena gente. Estamos todos muy cómodos, nos llevamos muy bien, nos divertimos, y eso el público lo nota. Cuando el artista la está pasando bien en el escenario, el público la está pasando bien en su butaca", aseguró Mafut, quien proyecta fechas en Mendoza para el próximo año y sueña con aterrizar en Buenos Aires. “No es fácil, pero la idea y el sueño están”, concluyó el director.

La cita con la música de Vox Dei

El mundo del hombre - La Biblia, según Vox Dei