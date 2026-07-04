Expectativa total por el estreno de la nueva entrega de Spiderman

El 28 de julio tendrá lugar el esperado preestreno del film, que marca una nueva etapa para el héroe de Marvel.

En camino. El Spiderman de Tom Holland llegará a los cines el 28 de julio.

El furor arácnido está en ascenso de cara al estreno de Spiderman: Un día, que llegará a la pantalla nacional el 28 de julio, a modo de preestreno. Una propuesta que promete deslumbrar por igual a los apasionados lectores de historietas y a los devotos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Tras el desolador desenlace de No Way Home, Peter Parker transita por la adultez en el más estricto aislamiento. Mientras se dedica por completo a patrullar las calles de una Nueva York, que ahora ignoran su identidad civil, el agobiante estrés de la gran metrópolis desencadena en su organismo una alteración biológica imprevista. Esta transformación anómala amenazará su propia supervivencia justo en el momento en que emerge una serie de delitos enigmáticos, orquestados por uno de los adversarios más formidables y letales a los que se ha enfrentado jamás. La violencia desatada en la ciudad lo forzará a postergar de inmediato sus aspiraciones individuales para responder, una vez más, al llamado del deber.

Con el ansiado regreso de Tom Holland en el papel estelar y bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, la cuenta regresiva ha comenzado.

Cuenta regresiva para la nueva historia de Spiderman ¿Un antes y un después? Un nuevo día (Spider-Man: Brand New Day) se consolida como un hito crucial al inaugurar una segunda trilogía del héroe en el Universo Cinematográfico de Marvel y representar su película número 38. Tras el desenlace de No Way Home (2021), donde el hechizo de Doctor Strange borró la identidad de Peter Parker de la memoria colectiva, los principales análisis la posicionan como un reinicio absoluto de su estatus quo. Sitios especializados enfatizan que esta entrega marca la transición definitiva del personaje a la madurez.

Además, se destaca el inicio de la Fase 6 de Marvel, lo que aleja a “Spidey” del cobijo de grandes mentores o la tecnología de Stark para devolverlo a sus raíces más humanas.