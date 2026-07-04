6° Expo Hobbies: decenas de universos para disfrutar en La Superiora, de Rawson

Con una importante asistencia de familias, jóvenes y adultos que desafiaron el frío sábado, el Complejo La Superiora de Rawson abrió sus puertas a la primera jornada de la 6° edición de la Expo Hobbies , que alberga a decenas de emprendedores y expositores, locales y nacionales , que cautivan a grandes y chicos por igual.

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Expo Hobbies y una práctica guía para que no te pierdas de nada: entradas y detalle de las actividades para toda la familia

En los tres pisos del complejo se despliegan los diferentes sectores temáticos , que incluyen desde propuestas tecnológicas e interactivas hasta la tradicional feria de emprendedores, pasando por un sector gastronómico que tiene, por ejemplo, un stand de productos de origen oriental (ramen, bebidas, golosinas, etc), uno de los llamadores de la feria.

Con piezas para exhibición y venta , los visitantes podrán encontrar, por ejemplo, completas colecciones de dinosaurios, aeromodelismo, grandes pistas de Scalextric y hasta vagones y locomotoras en movimiento. Por supuesto, no faltan los personajes de series y películas, de todos los tamaños y colores. Predispuestos, los expositores relatan historias y responden cada consulta del público que se acerca a mirar o a preguntar por sus colecciones.

Concurrida en todos sus tramos, el paseo es, además, una gran ocasión para demostrar el talento con los juegos, sean tradicionales, como metegol y ajedrez, o “tecnológicos”, con consolas PlayStation. En esa línea, el Sector Gamer ofrece variadísimas propuestas. Los pequeños disfrutan en la arena de Gel Blaster y el espacio de Realidad Virtual, mientras otros se divierten con sus dispositivos móviles en partidas de Clash Royale, por ejemplo.

Los combates medievales son, sin dudas, otra gran atracción de la feria. En una suerte de ring, los luchadores -ataviados con sus armaduras- se miden en la lucha, al tiempo que atrás, en un mesón, se exhiben piezas como cascos y pecheras; se puede ver cómo sus cultores confeccionan parte del atuendo que utilizan, como zapatos de cuero.

Y como no podía ser de otro modo, la jornada estuvo matizada por los cosplayers, que se mezclan con la concurrencia, capturando todos los flashes.

Con más de 40 expositores en escena, amplio espacio para recorrer cómodamente y nuevos sectores, sin dudas la Expo Hobbies se convierte en un gran plan familiar para una fría tarde de invierno.

Algunas de las atracciones de la Expo Hobbies

Los aviones de los aeromodelistas del Club Cóndor 13 -Hugo, Jaime y Paolo, entre ellos- no sólo despiertan admiración, sino también las ganas de ir a volarlos. La asociación tiene aviones escuela para iniciación, en el Médano de Oro.

The Lord of Motorcycles, de Alejandro Bacil, una parada inevitable para los amantes de las motos.

Nicolás Rojas, de Valkiria, atrapa al público con sus personajes de juegos y animes, realizados en impresora 3D. Los hay de todos los tamaños, en exhibición y venta.

Guillermo Dates y un rincón ideal para los amantes de los dinos. Colecciona piezas desde 1993, de Kenner, Hasbro y Mattel; y él mismo hace los dioramas. Las historias que cuenta son igual de fascinantes.

Desde Mendoza, Hernán Clise -“El pelado y sus pops”- tiene un largo mesón lleno de personajes, desde los de El Chavo del 8 hasta Terminator. La joyita: El señor de los anillos.

Padre e hijo, Rubén y Martín Lepez llegaron por primera vez a la Expo Hobbies, desde Mendoza. Tienen más d e120 locomotoras y unos 800 vagones. Muchos se quedan largos minutos viéndolos circular.

La delegación mendocina Guardianes del Oeste son los protagonistas del Combate Medieval Histórico, encabezado por Miguel García, precursor de esta disciplina en Cuyo. También exhiben las piezas del vestuario que utilizan en las luchas.

Astrox ofrece uno de los espacios de juego de la feria: Play Station 4 (los más pedidos), realidad virtual y simulador de autos.

El Perri y Tokayami, dos de los personajes que pusieron su cuota de color a la Expo.

En el sector Gamer, el espacio de realidad virtual fue uno de los más elegidos por los más pequeños.

La arena de Gel Blaster, para chicos de 5 a 13 años, donde se disputan el triunfo dos equipos de 5 vs. 5, con diminutas pelotitas de gel y agua.

Este año no hay combate, pero sí un puesto para conocer todo sobre Airsoft San Juan, deporte de simulación táctica que utiliza armas que disparan pequeñas esferas biodegradables de 6mm. Con Juan Arancibia a la cabeza, la Asociación Civil San Juan Airsoft expone y cuenta todo lo relativo a la actividad.

Un lugar especial para dispositivos móviles hace las delicias de niños, jóvenes y adultos. Se puede jugar desde Clash Royale a Free Fire y Valorant, entre varios otros.

La cita en el Complejo La Superiora

Expo Hobbies 2026 - 6° Edición