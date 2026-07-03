Expo Hobbies y una práctica guía para que no te pierdas de nada: entradas y detalle de las actividades para toda la familia

El Complejo La Superiora, en Rawson, vivirá un fin de semana cargado de movimiento con el arribo de una nueva edición de la Expo Hobbies , un evento que nació en el 2018 como una iniciativa motivada por fanáticos de la cultura geek y que con el paso de los años logró un crecimiento más que sorprendente. En la voz de su organizador, Alberto Corrales, qué tener en cuenta a la hora de asistir para no perderse de las múltiples propuestas que tienen armadas.

Como la premisa de este año es ofrecer un evento en el que pueda tener participación toda la familia, sin importar la edad, se dispondrá de un espacio lúdico , donde el ajedrez, los rompecabezas y juegos de mesas tendrán un protagonismo especial.

“Siempre tratamos de que la feria tenga actividades en todo momento, lo que por ahí siempre nos gusta o llama la atención es la parte medieval, donde vienen competidores de Mendoza, que hacen una demostración de combate con armaduras reales y llama la atención porque el combate es realista” , remarcó el organizador.

Teniendo en cuenta el interés que representa, se dispuso la realización de uno a dos combates por hora, para que los visitantes puedan ser testigos y luego darle continuidad al recorrido de la expo.

“El año pasado tuvimos unas 3.000 personas por día y este año calculamos llegar a 4.000. Cuando arranque en 2018 iniciamos con una asistencia de 800 personas. Nos gustaría llegar a las 8.000, ese es nuestro mayor anhelo”, comenta.

Actividades para todos los gustos, con sectores delimitados

Tal como compartió este medio hace un tiempo atrás, la Expo Hobbies tendrá distintos sectores con propuestas que van variando.

Gamer: Videojuegos, consolas y realidad virtual serán el atractivo de la zona en la que se realizarán minitorneos de distintos juegos. “Hemos agregado un juego de karting con volante virtual para realizar partidas de cuatro jugadores en simultáneo. La intención es que toda la familia pueda participar en conjunto”, precisó Corrales.

Medieval: El tradicional ring que atrae la atención de grandes y chicos será parte un año más de evento donde los competidores, caracterizados como la época medieval, realizarán combates. La propuesta es, una vez culminado el enfrentamiento, los protagonistas tomen contacto con el público para compartir las maravillas de la práctica.

Coleccionismo: El arte del coleccionismo también estará presente una vez más, con la presencia de interesantes propuestas para amantes y admiradores. Carlos Cocinero estará presente con su colección de autos clásicos, Comesa_SW dirá presente con su colección de Star Wars y animatronics; Mauro Molina hará lo suyo con Dagon Ball; Cristian Lirola llegará con sus camiones a escalas y Felipe Alfaro estará con sus cartas magic, por mencionar solo algunos de los asistentes. Además, se sumarán distintos clubes de Airsoft de San Juan, quienes estarán exhibiendo equipamiento y marcadoras, compartiendo la pasión de este deporte en auge.

Feria Geek: Unos 40 emprendedores del universo geek serán parte de la propuesta, para aquellos que buscan llevarse un recuerdo de la expo o están buscando un objeto puntual. Figuras de acción, personajes de animé, comics, entre otras ofertas serán parte de la partida.

A diferencia de eventos similares, en esta edición los cosplayers estarán circulando por toda la feria para que los asistentes puedan sacarse fotografía con ellos y conocerlos más, sin necesidad de abonar un costo extra. Entre los confirmados se encuentran Jack Sparrow (David Waiss), Deadpool (John Gómez) y Ahsoka (Celeste Huerta) desde Mendoza serán algunos de los personajes que le darán un toque especial a la expo.

Como si eso fuera poco, la cultura alienígena tendrá su espacio particular durante la actual edición. José Luis Díaz Morales presentará un increíble espacio dedicado al universo Alien, una colección imperdible que todo fan de la ciencia ficción va a querer ver de cerca.

Además, habrá sector de juegos inflables para los más pequeños, patio de comidas y hasta intercambio de figuritas del Mundial en el stand de Coca Cola, siendo sin duda una actividad más que interesante para el inicio de las vacaciones de invierno.

El dato sobre las Expo Hobbies

La sexta edición se llevará a cabo este 4 y 5 de julio, de 15 a 21 horas, en el Complejo La Superiora, Rawson.

Las entradas de la primera preventa están agotadas, mientras que quedan pocos tickets disponibles para la segunda preventa a $9.000, y se pueden adquirir en www.fanticket.ar. Es importante destacar que hay una promo abono por los dos días a $16.000 y promo familiar por 4 entradas a $8.000 cada una.

Desde la organización detallaron que se venderán entradas el mismo día del evento en las boleterías del complejo.