San Juan será el epicentro del automovilismo nacional con la llegada del TC y TN en agosto

El Circuito San Juan Villicum se prepara para vivir una de las jornadas más importantes del deporte motor en el país. Durante el fin de semana del 1 y 2 de agosto, el autódromo ubicado en el departamento de Albardón albergará un megaevento conjunto que reunirá al Turismo Carretera (TC) y al TN .

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Esta histórica fecha doble representa una vez más una fuerte apuesta del Gobierno de San Juan por posicionar a la provincia como plaza de referencia para los grandes espectáculos deportivos nacionales, impulsando paralelamente el turismo y el movimiento económico local.

La máxima categoría del automovilismo argentino desembarcará en San Juan para disputar su novena fecha del calendario, que tendrá como plato fuerte el ya clásico "Desafío de las Estrellas" . Esta carrera especial, cuyo historial comenzó en Olavarría en 2015, tendrá en El Villicum su séptima edición en suelo sanjuanino desde su primera visita en 2019.

El atractivo principal de este formato radica en que la grilla de largada se define mediante un sorteo, lo que posiciona a los líderes del campeonato en los últimos puestos y a los pilotos del fondo en la vanguardia de la partida. Además, el reglamento obliga a los competidores a realizar al menos dos paradas en boxes: una para recargar combustible y otra para el cambio de neumáticos, lo que traslada la definición no solo a la destreza en pista, sino al trabajo de los mecánicos.

El campeonato llega con Jonatan Castellano en la cima de la tabla de posiciones con 235,5 puntos, escoltado por Otto Fritzler (216,5) y José Manuel Urcera (203). Por su parte, el sanjuanino Tobías Martínez buscará hacerse fuerte ante su público y mejorar su posición en el torneo, donde actualmente marcha en el puesto 25 con 107 unidades.

El TN en su regreso

Por el lado del TN, catalogada como la categoría más federal del país, esta presentación marcará su segunda visita de la temporada al trazado albardonero, tras su exitoso paso el 4 y 5 de mayo por la cuarta fecha. En aquella oportunidad, Exequiel Bastidas festejó en la Clase 2 y Facundo Chapur hizo lo propio en la Clase 3.

Tras completarse seis fechas del campeonato, la Clase 2 es liderada por Tomás Vitar con 183 puntos, seguido por Francisco Coltrinari (173) y Exequiel Bastidas (164).

En la Clase 3, Agustín Canapino comanda la tabla con 184 unidades, escoltado por Facundo Chapur con 161 y Julián Santero con 130 puntos.

Con dos de las categorías más convocantes y competitivas de la Argentina compartiendo el fin de semana, el Circuito San Juan Villicum se alista para recibir a miles de espectadores de toda la región en lo que promete ser un hito para el calendario deportivo de la provincia.