    • 19 de julio de 2026 - 19:40

    Scaloni tras la derrota en la final del Mundial: "Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota"

    El entrenador de la Selección argentina destacó el esfuerzo de sus jugadores luego de la caída ante España y aseguró que "el equipo dejó todo para llegar a otra final del mundo".

    Lionel Scaloni.

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    "Tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos dieron otra final del mundo y han competido hasta el final", expresó el DT en sus primeras declaraciones.

    Scaloni reconoció la superioridad del rival en el encuentro decisivo, aunque remarcó que eso no empaña el camino realizado por la Albiceleste a lo largo del torneo.

    "Ellos han sido mejores, eso es verdad. Pero yo me guardo el recuerdo de mis jugadores que llegaron hasta acá. Hay que darle una validez a eso porque cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder", afirmó.

    Lejos de quedarse únicamente con el resultado de la final, el entrenador pidió valorar el esfuerzo que significó alcanzar una nueva definición de la Copa del Mundo, apenas cuatro años después de la histórica consagración en Qatar.

    "El partido lo perdimos, pero no por eso no vamos a acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá. Agradecerle a la gente, a mis jugadores y al país decirle que dimos todo", sostuvo.

    El técnico también reconoció que el plantel llegó exigido físicamente al partido decisivo, aunque destacó la entrega mostrada por sus futbolistas hasta el último minuto.

    "Hemos llegado en un momento muy justo, es la realidad. Pero dejar todo como hoy es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país", señaló.

    Por último, Scaloni dejó una reflexión que resume su mirada sobre el recorrido de la Selección y el valor que tiene alcanzar una final del mundo, incluso cuando el desenlace no es el esperado.

    "Yo sí me acuerdo de los segundos porque cuesta un montón llegar acá. Lógicamente nos gustaría haber ganado, pero agradecimiento", concluyó el entrenador argentino, emocionado tras el final del encuentro que marcó el cierre del sueño del bicampeonato para la Albiceleste.

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