    • 18 de julio de 2026 - 17:16

    Selección Argentina: las pistas que dio Scaloni en la última práctica antes de la final contra España

    El entrenador Lionel Scaloni realizó el último entrenamiento de la Selección Argentina antes de la final del Mundial frente a España. El conjunto español suspendió su práctica por las tormentas.

    ENTRENAMIENTO
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina completó este sábado su última práctica antes de la esperada final del Mundial frente a España. El entrenamiento, realizado en el Red Bulls Performance Center de Nueva Jersey, comenzó con una demora debido a las lluvias y tormentas que afectaron la zona, aunque finalmente el equipo dirigido por Lionel Scaloni pudo trabajar en el campo de juego.

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    A diferencia del combinado español, que decidió cancelar su entrenamiento al aire libre por el protocolo de seguridad vigente en Estados Unidos ante las tormentas, el seleccionado argentino aguardó una mejora en las condiciones climáticas y llevó adelante su ensayo futbolístico, una situación que podría representar una pequeña ventaja en la preparación para el partido decisivo.

    Durante los primeros 15 minutos abiertos a la prensa, una de las principales señales llegó de la mano de las tradicionales pecheras que reparte el cuerpo técnico. Scaloni entregó 13 y la gran novedad fue la presencia de Gonzalo Montiel entre los elegidos, mientras que Nahuel Molina no recibió una, alimentando las especulaciones sobre un posible cambio en el lateral derecho.

    Además de los diez futbolistas que fueron titulares en la semifinal ante Inglaterra, también recibieron pecheras Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. El mediocampista del Inter Miami pelea un lugar con Giuliano Simeone, mientras que Lo Celso aparece como una alternativa para reemplazar a Leandro Paredes, quien no se encuentra en plenitud física.

    Si bien Scaloni no confirmó el equipo que enfrentará a España, las pruebas realizadas en la última práctica dejaron indicios sobre las variantes que analiza para buscar un nuevo título mundial.

    El entrenador argentino ya había manifestado su malestar por la organización de los entrenamientos durante la conferencia del viernes, al asegurar que el horario impuesto no le permitió realizar un ensayo normal. En esta ocasión, pese a las inclemencias del tiempo, el cuerpo técnico consiguió completar el trabajo previsto y ultimar los detalles para la gran final.

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