    • 19 de julio de 2026 - 14:28

    Mundial 2026: Argentina luchó hasta el final, pero España fue mejor y es el nuevo campeón del mundo

    La Albiceleste se vio condicionada por las lesiones y la expulsión de Enzo Fernández. En el alargue, España ganó con gol de Ferrán Torres.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sueño de volver a levantar la Copa del Mundo terminó de la manera más dolorosa. La Selección argentina cayó 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, disputada este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y se quedó a las puertas del bicampeonato. Después de resistir durante más de 100 minutos, Ferrán Torres encontró el gol en el alargue para darle el título a la Roja y dejar a la Albiceleste con las manos vacías.

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    Desde el comienzo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tuvo que soportar el dominio español. La Roja manejó la posesión de la pelota durante gran parte del encuentro, mientras que Argentina apostó al orden defensivo y a aprovechar los espacios para salir de contra. En ese contexto, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a convertirse en el gran sostén del equipo con una serie de atajadas decisivas que mantuvieron el marcador en cero durante buena parte de la final.

    La final también estuvo marcada por las adversidades. Lisandro Martínez debió abandonar la cancha por una lesión antes del descanso y, en el segundo tiempo, Cristian "Cuti" Romero también salió con molestias físicas. Como si eso fuera poco, Enzo Fernández fue expulsado en el tiempo de descuento tras recibir la segunda amarilla, obligando a Argentina a disputar todo el tiempo suplementario con un hombre menos.

    Con diez futbolistas, la Albiceleste resistió como pudo el asedio español. Incluso el equipo europeo vio cómo le anulaban dos goles, mientras el Dibu seguía respondiendo cada vez que lo exigían. Pero a los 105 minutos llegó el golpe definitivo: Nico Williams envió un centro desde la izquierda y Ferrán Torres apareció en el área para empujar la pelota y establecer el 1-0 que terminaría siendo decisivo.

    Pese al desgaste físico y a la inferioridad numérica, Argentina no bajó los brazos. En la última acción del partido, Giuliano Simeone tuvo la posibilidad de llevar la definición a los penales tras capturar un rebote dentro del área, pero su remate se fue por encima del travesaño. Fue la última ilusión de una Selección que peleó hasta el final.

    El pitazo final decretó el final del reinado argentino. Después de conquistar el Mundial de Qatar 2022 y de protagonizar otra campaña memorable en Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Albiceleste cerró su participación con el subcampeonato. España celebró el título, mientras Argentina se despidió dejando una imagen de entrega, sacrificio y orgullo, aunque esta vez el desenlace no fue el esperado.

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