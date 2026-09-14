Femicidio en Barreal: quiénes eran Camila Vecchiarello y Carlos Riveros, la víctima y el principal sospechoso

El femicidio que conmocionó a Barreal dejó como protagonistas a dos jóvenes que habían llegado a San Juan con un objetivo ligado a la formación en Gendarmería Nacional . Camila Agustina Vecchiarello, de 26 años, fue encontrada sin vida este domingo, mientras que su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25, quedó detenido como principal sospechoso del crimen .

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Camila tenía 26 años y era oriunda de Rosario . Había llegado a San Juan para realizar su formación con la expectativa de ingresar a Gendarmería Nacional . Se encontraba en Barreal, donde cumplía con esa etapa de instrucción, cuando fue encontrada muerta.

La joven fue hallada con múltiples heridas de arma blanca , una escena que puso en marcha la investigación de la UFI Delitos Especiales para determinar qué ocurrió y cómo fueron sus últimos momentos con vida.

Carlos Gonzalo Riveros tiene 25 años y es oriundo de Tartagal, Salta . Era pareja de Camila y, al igual que ella, había formado parte de la formación para ingresar a Gendarmería.

Sin embargo, recientemente había sido separado del instituto , según la información conocida hasta el momento. Tras el crimen, su situación quedó en el centro de la investigación judicial.

Riveros fue encontrado en el lugar donde apareció el cuerpo de Camila. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, después del ataque habría intentado quitarse la vida. Recibió asistencia médica y quedó fuera de peligro, pero permanece detenido bajo custodia.

Qué investiga la Justicia de San Juan

La causa está a cargo de la UFI Delitos Especiales, cuyos investigadores trabajan para reconstruir la secuencia del hecho y establecer qué sucedió antes, durante y después del ataque.

Por el momento, Riveros es considerado principal sospechoso y la investigación avanza bajo la hipótesis de un femicidio. Será la Justicia la que determine su responsabilidad penal a partir de las pruebas reunidas y de las distintas medidas que se llevan adelante.

El caso generó conmoción en Barreal, donde Camila se encontraba desarrollando su formación. Ahora, la investigación busca reconstruir las circunstancias que terminaron con la vida de la joven y establecer con precisión cómo se desencadenó el trágico episodio.