Femicidio de Camila Vecchiarello en Barreal: qué se sabe y cuándo será la audiencia contra su esposo

La muerte de Camila Agustina Vecchiarello , la joven de 26 años encontrada sin vida en un departamento de Barreal, es investigada como un femicidio por la UFI Delitos Especiales. El principal sospechoso es Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años , quien fue encontrado en el lugar y permanece detenido.

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El fiscal Adolfo Díaz confirmó que los investigadores ya reunieron una importante cantidad de elementos probatorios y trabajan para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que terminaron con la muerte de la joven.

Uno de los puntos que todavía debe ser confirmado formalmente es el vínculo que existía entre Camila y Riveros. Según testimonios incorporados a la investigación, ambos se habrían puesto de novios en febrero y posteriormente se habrían casado en julio. Sin embargo, la Fiscalía todavía busca el acta de matrimonio u otra documentación que permita acreditar legalmente esa unión.

“Se podría hablar de un femicidio. No descartamos ninguna línea investigativa, pero los indicios nos están marcando pistas dentro de las hipótesis”, explicó Díaz. El fiscal remarcó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que todavía resta reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

Los investigadores realizaron distintas medidas en la escena y lograron recolectar numerosos elementos que ahora son sometidos a pericias . La Fiscalía mantiene bajo reserva buena parte de esa información debido a que todavía no se realizó la audiencia de formalización.

Riveros habría intentado quitarse la vida después del hecho y sobrevivió. Actualmente permanece bajo custodia mientras avanza la investigación.

La Fiscalía cuenta con un plazo de tres días para realizar la audiencia de formalización. Según pudo conocer este diario, el sospechoso podría ser imputado este miércoles, momento en el que se conocerán mayores detalles sobre la acusación y las evidencias que sostienen la hipótesis fiscal.

No había denuncias previas

Otro aspecto que fue revisado por los investigadores fue la existencia de antecedentes de violencia entre la víctima y el detenido. Hasta el momento, las averiguaciones realizadas por la Fiscalía no detectaron denuncias previas, medidas de protección ni prohibiciones de acercamiento entre ambos.

Díaz confirmó que no existen registros de ese tipo, aunque aclaró que esa circunstancia no permite descartar otras hipótesis sobre lo ocurrido antes del crimen.

El vínculo con Gendarmería

Camila y Riveros también compartían un vínculo con Gendarmería Nacional, ya que ambos realizaban el curso para convertirse en aspirantes de la fuerza.

De acuerdo con lo informado por el fiscal, la joven había logrado continuar con la formación luego de superar las distintas instancias, mientras que Riveros había sido desafectado del curso.

Por ahora, la Fiscalía no estableció que esa situación tenga relación con el crimen, pero el dato forma parte del contexto que es analizado dentro de la investigación.

La causa continúa en manos de la UFI Delitos Especiales, mientras se aguarda la audiencia de formalización y el resultado de las pericias que permitirán establecer con mayor precisión cómo murió Camila Vecchiarello, qué ocurrió dentro del departamento y cuál era exactamente el vínculo que mantenía con el detenido.