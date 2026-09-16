    • 16 de septiembre de 2026 - 08:53

    Un alumno llevó un arma al colegio y casi provoca una tragedia

    El grave hecho tuvo lugar en un establecimiento educativo de La Matanza. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

    Un alumno llevó un arma al colegio y casi provoca una tragedia

    Un alumno llevó un arma al colegio y casi provoca una tragedia

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    Un adolescente de 15 años llevó un arma al colegio y disparó por accidente dentro del aula, en un episodio que generó alarma entre alumnos y docentes. Por fortuna, nadie resultó herido. El hecho ocurrió este martes en el Instituto Jesús María Plaza, ubicado en las inmediaciones de Benjamín Matienzo al 6200 y Mañasco, en Villa Dorrego, partido de La Matanza.

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    Según informaron fuentes policiales, el adolescente llegó a la escuela con un revólver calibre 32 dentro de su mochila. Al ingresar al salón, tiró la mochila al piso y se produjo una detonación. El estruendo alertó a las autoridades del colegio, que avisaron a la Policía.

    Cuando los efectivos llegaron al lugar, se entrevistaron con el director de la institución, quien confirmó que uno de los alumnos había llevado un arma de fuego.

    Los policías secuestraron un revólver calibre 32, sin marca visible y con numeración. En su interior tenía cinco cartuchos intactos y uno percutado, compatible con la detonación ocurrida dentro del aula.

    La madre del adolescente se presentó ante las autoridades y aseguró que desconocía cómo había llegado el arma a manos de su hijo. De acuerdo con su relato, el revólver pertenecería al padre del chico, quien se habría retirado de la casa luego de mantener una discusión con ella.

    El lugar del hecho fue preservado para la realización de las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como portación ilegal de arma de fuego y quedó bajo investigación judicial.

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