    • 16 de septiembre de 2026 - 09:28

    Tiene 17 años y está acusado de rociar con alcohol y prender fuego a su expareja

    La víctima, de 24 años, sufrió quemaduras en la cara, el cuello y el tórax. Había recibido el alta, pero debió ser internada nuevamente.

    Tiene 17 años y está acusado de rociar con alcohol y prender fuego a su expareja en Tucumán: quedó detenido.

    Tiene 17 años y está acusado de rociar con alcohol y prender fuego a su expareja en Tucumán: quedó detenido.

    Foto:

    Un adolescente de 17 años quedó alojado este martes durante 30 días en el instituto socioeducativo Cura Brochero, en Benjamín Paz, Tucumán, acusado de haber rociado con alcohol y prendido fuego a su expareja de 24 años durante una discusión ocurrida el domingo en una casa de Lastenia. La Fiscalía calificó el hecho como tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo y por mediar violencia de género.

    Leé además

    Claudio Contardi continuará detenido tras la decisión del Tribunal de Casación bonaerense.

    Confirmaron la condena al exmarido de Julieta Prandi y le redujeron seis meses la pena

    Por Redacción Diario de Cuyo
    CarlosGonzalo Rivero quedó imputado. 

    "Ella se clavó los cuchillos": Rivero negó el femicidio y dijo que no sabía que Camila estaba embarazada

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ataque ocurrió cerca de las 6.30 del domingo 13 de septiembre en una casa del barrio La Cerámica. De acuerdo con la teoría presentada por el Ministerio Público Fiscal, la mujer llegó al domicilio donde convivía con su expareja y ambos comenzaron una discusión.

    Según la acusación, el adolescente le dijo que iba a prender fuego su ropa, sacó prendas de un placard y luego fue a buscar una botella de alcohol. Cuando regresó, la joven le habría dicho que continuaría con su vida y que él debía hacer lo mismo.

    Fue entonces, siempre según la reconstrucción fiscal, que le roció alcohol en el rostro y la prendió fuego con un encendedor, provocándole quemaduras desde el mentón hasta el pecho. Familiares auxiliaron rápidamente a la víctima y la trasladaron para recibir atención médica.

    La Fiscalía explicó por qué lo acusó de tentativa de homicidio

    Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Fernanda Pedrosa, de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II, sostuvo que el mecanismo utilizado y las zonas afectadas resultan centrales para la calificación penal.

    “Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte como es el fuego y la zona sobre la cual se produjo el ataque, que es el sistema respiratorio (cara, cuello y tórax), tratándose de una zona claramente vital”, manifestó.

    Pedrosa agregó: “En cuanto a las características del hecho, el mismo se encuadra dentro del contexto de violencia de género, siendo que se pudo comprobar la relación de pareja entre la víctima e imputado, ya que convivían, siendo esta relación desigual aprovechada por el imputado, quien prendió fuego a la víctima, agarrándola desprevenida, mientras discutían, por lo que entiendo que en este caso, debe tenerse en cuenta la violencia extrema, y la gravedad con la que ocurrieron los presentes hechos. El modo de comisión (el uso de fuego) demuestra un desprecio por la vida de la víctima y un alto nivel de agresividad”.

    La Fiscalía había solicitado que el adolescente permaneciera tres meses alojado preventivamente en el instituto Cura Brochero. También pidió la realización de estudios, cursos vinculados con género y tratamiento psicológico.

    La víctima, internarla otra vez

    Luego de un cuarto intermedio y pese a la oposición de las defensas, el juez de menores hizo lugar parcialmente al planteo y dispuso 30 días de alojamiento preventivo.

    Además, ordenó que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAyF) se encargue de implementar las medidas complementarias solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

    Mientras avanza la investigación, la mujer continúa internada en el Hospital Eva Perón. Había recibido el alta el lunes, pero este martes los médicos resolvieron hospitalizarla nuevamente debido a su estado de salud.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Carlos Rivero y Camila Vecchiarello.

    Femicidio en Barreal: Camila Vecchiarello estaba embarazada cuando fue asesinada por su esposo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    dos obreros hallaron un cuerpo en un canal

    Dos obreros hallaron un cuerpo en un canal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Carlos Gonzalo Rivero.

    Femicidio de Camila Vecchiarello en Barreal: su esposo cambió de cuchillo para lograr el crimen

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los jóvenes protagonizaron una pelea en Pocito.

    [VIDEO] Pelea entre alumnos en Pocito terminó con uno de ellos herido de un puntazo

    Por Redacción Diario de Cuyo