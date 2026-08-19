Cumpleaños nazi y escándalo en Misiones: una torta con esvástica y un menor haciendo el saludo de Hitler

Una celebración familiar en Oberá, Misiones, terminó bajo investigación judicial después de que se difundieran imágenes de un cumpleaños de 44 años en el que había una torta decorada con una esvástica nazi. En otra de las fotografías aparece un nene de 5 años realizando el saludo asociado al régimen de Adolf Hitler junto a un adulto .

La publicación generó un fuerte repudio en redes sociales y derivó en dos denuncias ante la Justicia . El expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción N°2 de Oberá, que dispuso medidas para determinar cómo se desarrolló el festejo, quiénes participaron y cuál fue el alcance de la difusión de las fotografías.

El episodio ocurrió en una vivienda particular. Según la reconstrucción publicada por Infobae, la esposa del hombre que festejaba su cumpleaños compartió inicialmente las imágenes en Facebook. Tras las críticas, habría modificado las publicaciones: colocó un sticker para ocultar la simbología de la torta y cubrió el rostro del menor que aparecía en una de las fotos.

Una de las presentaciones judiciales fue realizada por un hombre de 56 años, padre del chico de 5 , quien aseguró que tomó conocimiento de las fotografías al verlas publicadas en las redes sociales de su expareja, madre del menor.

De acuerdo con la denuncia, una de las imágenes mostraba al niño con el brazo extendido realizando el saludo hitleriano junto a la actual pareja de su madre. La aparición del menor en esa escena fue uno de los elementos que motivó la intervención judicial.

En otra fotografía podía observarse la torta del cumpleaños, cubierta con chocolate y decorada en el centro con una esvástica, símbolo utilizado por el régimen nazi. También llevaba una inscripción alusiva a los 44 años del homenajeado.

Qué investiga ahora la Justicia

El tribunal deberá establecer las circunstancias en las que fueron tomadas las imágenes y determinar si las acciones denunciadas pueden encuadrarse en la Ley Nacional 23.592 de Actos Discriminatorios.

La norma contempla sanciones penales para determinadas conductas vinculadas con organizaciones o propaganda basadas en ideas de superioridad racial, religiosa o étnica, así como para quienes alienten o inciten a la persecución o al odio contra personas o grupos por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

En los supuestos penales previstos por la legislación, las penas pueden ir de un mes a tres años de prisión. Será la investigación judicial la que deberá determinar si lo ocurrido durante el festejo reúne los elementos necesarios para aplicar esa figura penal y establecer eventuales responsabilidades.

La causa recién se encuentra en etapa de investigación y, hasta el momento, no se informó una imputación definitiva contra los involucrados. El Juzgado de Instrucción N°2 deberá analizar las denuncias, las fotografías difundidas y el contexto en el que fueron producidas y publicadas.

El caso tomó dimensión pública después de que las imágenes circularan masivamente por redes sociales. Lo que había comenzado como un festejo privado terminó así convertido en una investigación judicial por la exhibición de simbología nazi y la participación de un menor en una de las escenas, mientras la Justicia intenta establecer si existió una conducta penalmente sancionable.