El regreso de Violetta: La Traviata celebra los 10 años del Teatro del Bicentenario

A diez años de su creación, el Teatro del Bicentenario anunció el esperado regreso de La Traviata, la emblemática obra de Giuseppe Verdi que inauguró su historia lírica en 2017. Realizada en coproducción con el prestigioso Teatro Colón, subirá al escenario sanjuanino con una destacada nómina de artistas nacionales e internacionales.

La icónica puesta de la ópera de Verdi —basada en la célebre novela La dama de las camelias de Alexandre Dumas hijo— cuenta con la dirección de escena del maestro español Emilio Sagi y la reposición local de Marina Mora . La vertiente estética destaca con el diseño escenográfico de Daniel Bianco y los deslumbrantes vestuarios creados por la reconocida diseñadora argentina Renata Schussheim.

El elenco principal está integrado por figuras de renombre: la soprano Laura Pisani como Violetta Valéry , Diego Bento en el rol de Alfredo Germont , Omar Carrión como Giorgio Germont y Santiago Martínez personificando a Gastonne . Asimismo, la producción suma a talentosos intérpretes emergentes de San Juan, Mendoza y San Luis formados en el Programa Ópera Training que dirige la soprano Verónica Cangemi.

El despliegue musical reúne al Coro Universitario de la Universidad Nacional de San Juan , bajo la dirección de Marta Bilska, junto a un ensamble instrumental compuesto por la Camerata San Juan, la Orquesta Escuela y músicos invitados, todos dirigidos por el maestro Marcelo Ayub .

La realización de este espectáculo es posible gracias al trabajo técnico del propio teatro y la articulación público-privada que involucra a Grupo Andesmar , Fundación Amigos del Teatro del Bicentenario , la Fundación Banco San Juan , Veladero y el Consulado de Italia en Mendoza , entre otros aliados clave.

La Traviata. El Teatro del Bicentenario abrió sus puertas el 21 de octubre de 2016 con Carmina Burana (La Fura dels Baus). El 26 de abril de 2017, La Traviata se convirtió en la primera ópera que subió a ese escenario.

Promociones y descuentos para ver La Traviata

Con un rango de precios entre $40.000 y $100.000 antes de bonificaciones, el coliseo ofrece el "Paquete Colón", un beneficio con un 30% de descuento en entradas de categoría Roja y Azul para quienes adquieran tickets de forma conjunta para La Traviata y el ballet El lago de los cisnes, dos grandes producciones del Teatro Colón que forman parte de esta programación aniversario.

Para compras individuales, La Traviata cuenta con un 20% de descuento en las mismas categorías. Adicionalmente, los jubilados pueden acceder a un 20% de rebaja en boletería física. Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro y a través de la plataforma TuEntrada.com.

La cita en el Teatro del Bicentenario

La Traviata