Quién era Presley Gerber, el modelo que creció entre las pasarelas y el surf californiano

Presley Walker Gerber nació el 2 de julio de 1999 en Los Ángeles y creció dentro de una de las familias más conocidas de la industria de la moda. Era el hijo mayor de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, y hermano de Kaia Gerber, quien también desarrolló una carrera como modelo y actriz.

Desde muy joven quedó vinculado al mundo de las pasarelas. A los 15 años firmó con IMG Models y, un año después, realizó su debut sobre una pasarela en el desfile Resort de Moschino en Los Ángeles. A partir de entonces comenzó a trabajar para algunas de las principales firmas internacionales.

Entre las marcas para las que trabajó estuvieron Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein, Dolce & Gabbana y Celine . Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2018, cuando protagonizó junto a su hermana Kaia una campaña global de Calvin Klein Jeans .

Ese mismo año volvió a compartir protagonismo con su madre. Presley y Cindy Crawford aparecieron juntos en una campaña de Pepsi vinculada al Super Bowl , una imagen que reunió a una de las grandes figuras de la moda de los años 80 y 90 con la nueva generación de la familia.

Más allá de la moda, Presley tenía una fuerte relación con el mar y los deportes . Durante su infancia practicó fútbol, béisbol y básquet, pero encontró una particular conexión con el surf, el waterpolo y la natación. Según contó públicamente, llegó a pasar largas horas dentro del agua y asociaba aquella etapa con uno de los períodos más felices de su vida.

Con el tiempo, esa identidad vinculada al estilo de vida californiano convivió con una carrera que lo llevó a las principales campañas y pasarelas internacionales. Su imagen se alejó, además, de los códigos más tradicionales de la moda masculina, con tatuajes y una estética personal que también lo diferenciaba de la enorme figura de su madre.

Una exposición pública diferente

En los últimos años, Presley también comenzó a hablar públicamente sobre salud mental, depresión y problemas vinculados al consumo de sustancias. En 2023 explicó en el podcast Studio 22 que esos problemas formaban parte de su vida cotidiana y que quería utilizar su propia experiencia para ayudar a otras personas.

A través de sus redes sociales impulsó “Mental Health Mondays”, una serie de publicaciones en las que buscaba generar conversaciones abiertas sobre cuestiones que muchas personas suelen mantener en silencio. También compartió parte de sus propios intentos de recuperación y las dificultades que atravesaba.

Su hermana Kaia también se refirió recientemente a esa situación familiar y destacó la decisión de Presley de mostrarse vulnerable y hablar públicamente sobre sus dificultades. La modelo explicó que los problemas de adicción dentro de una familia terminan afectando a todos sus integrantes.

Así, más allá de ser el hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber había construido una identidad propia: primero como modelo desde muy joven y, posteriormente, como una figura que decidió utilizar su exposición para hablar de cuestiones personales que suelen quedar fuera de los reflectores.