San Martín empató 1 a 1 con Deportivo Maipú: los goles en Mendoza

Juan Cruz Giacone abrió el marcador para el local y Franco Coronel selló la igualdad en el amanecer del segundo tiempo.

San Martín empató 1-1 ante Deportivo Maipú en el estadio Omar Sperdutti, por la fecha 33 de la Primera Nacional. El equipo sanjuanino comenzó en desventaja por el gol de Juan Cruz Giacone en la primera parte, pero reaccionó en el inicio del complemento y consiguió la igualdad gracias a Franco Coronel.

El local se puso en ventaja a los 34 minutos del primer tiempo, cuando Giacone encontró la oportunidad para marcar el 1-0 y darle la ventaja al conjunto mendocino. Con ese resultado, el Verdinegro tuvo que salir a buscar la igualdad para evitar regresar a San Juan con las manos vacías.

La reacción llegó en el amanecer del segundo tiempo. Franco Coronel marcó el gol del empate para San Martín, que logró equilibrar el resultado y se llevó un punto de su visita a Mendoza.