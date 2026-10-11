    • 11 de octubre de 2026 - 16:57

    San Martín empató 1 a 1 con Deportivo Maipú: los goles en Mendoza

    Juan Cruz Giacone abrió el marcador para el local y Franco Coronel selló la igualdad en el amanecer del segundo tiempo.

    San Martín.

    San Martín.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Martín empató 1-1 ante Deportivo Maipú en el estadio Omar Sperdutti, por la fecha 33 de la Primera Nacional. El equipo sanjuanino comenzó en desventaja por el gol de Juan Cruz Giacone en la primera parte, pero reaccionó en el inicio del complemento y consiguió la igualdad gracias a Franco Coronel.

    Leé además

    Salida. Sebastián Jaurena encabeza uno de los ataques de San Martín. El Verdinegro empató en Mendoza cortando la racha adversa de dos derrotas en la Primera Nacional.

    San Martín pudo sumar en Mendoza cortando una serie más que negativa
    futbol de ascenso en la argentina: lpf play deja de ser gratuita y costara 15.000 pesos por mes

    Fútbol de Ascenso en la Argentina: LPF Play deja de ser gratuita y costará 15.000 pesos por mes

    El local se puso en ventaja a los 34 minutos del primer tiempo, cuando Giacone encontró la oportunidad para marcar el 1-0 y darle la ventaja al conjunto mendocino. Con ese resultado, el Verdinegro tuvo que salir a buscar la igualdad para evitar regresar a San Juan con las manos vacías.

    La reacción llegó en el amanecer del segundo tiempo. Franco Coronel marcó el gol del empate para San Martín, que logró equilibrar el resultado y se llevó un punto de su visita a Mendoza.

    Los goles de San Martín y Deportivo Maipú

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Recta final. San Martín complicó sus chances de clasificación al Reducido con errores no forzados. Ahora, define todo en 4 fechas.

    San Martín: cuatro capítulos y un prónostico que cambió de ser tranquilo a tormentoso

    Cordobés. Matías Billione será el juez del clásico cuyano en Mendoza de este próximo domingo. 

    Arbitro cordobés y cuartetero para la visita de San Martín a Deportivo Maipú en Mendoza

    Victoria. San Martín necesita volver a ganar para reacomodarse en el tramo final de la Primera Nacional.

    San Martín busca el terreno perdido ante Almagro mirando al Reducido

    Consolidado. Sebastián Díaz Robles se ganó el arco de San Martín y es clave en la estructura Verdinegra.

    San Martín retoca lo justo para volver a la victoria ante Almagro