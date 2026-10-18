    • 18 de octubre de 2026 - 08:02

    San Martín se juega el año completo recibiendo al encumbrado Temperley en el Pueblo Viejo

    Este domingo, desde las 18, el Verdinegro apuesta la temporada ante el Gasolero en un partido clave para el Reducido.

    Clave. San Martín irá por la victoria que lo meta de nuevo en el Reducido cuando reciba este domingo a Temperley en el Pueblo Viejo.

    Clave. San Martín irá por la victoria que lo meta de nuevo en el Reducido cuando reciba este domingo a Temperley en el Pueblo Viejo.

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    Por Ariel Poblete

    El fútbol, caprichoso e inexplicable, siempre te ofrece la revancha. Y puede que para el Atlético San Martín este domingo se le presente. Es que el Verdinegro irá por todo lo perdido cuando reciba a Temperley, desde las 18 en el Pueblo Viejo.

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    Y es que la chance de recuperar su plaza entre los 8 clasificados al Reducido por el segundo ascenso se presentó solita. Perdó Maipú en Chacarita este sábado, quedó a dos puntos de San Martín y con una victoria Verdinegra, el de Concepción se instalará nuevamente en ese grupo. Mejor, imposible porque todo depende del propio San Martín a tres fechas del final. Adentro de esos ocho, solo dependerá de sus propios resultados para apuntar a algo más en la temporada.

    El partido, vital y clave para el Verdinegro, no será sencillo. Temperley pelea la primera posición de la Zona B y vendrá a ganar en San Juan para no perderle el paso a Tristán Suárez que es el líder. Pero además, San Martín tendrá un rival extra y será el mismo San Martín porque el equipo dejó escapar tres puntos clave en el Pueblo Viejo ante Almagro en su última presentación de local y eso condiciona mucho.

    En lo futbolístico, la vuelta del Pulpito González asoma como la novedad más saliente que se podría dar. San Martín lo extrañó en Mendoza ante Maipú por lo que maneja al equipo. El resto, con todas las urgencias a cuestas, apunta a ver un Verdinegro más ofensivo del medio para adelante, con la probable salida de Monje, la presencia de Jaurena, Mercado y Murillo en el medio. Franco Coronel salió lesionado en Maipú y es una de la incógnitas para el armado de ataque. Atrás, los laterales podrían repetirse con Nadalín y Alvarez, más la zaga central de Aguilera y Cocca.

    Temperley viene de dos victorias consecutivas y buscará el triunfo en San Juan sabiendo que luego quedarán dos fechas solamente para ir por el primer lugar y la chance de doble ascenso.

    ZONA A

    Domingo 18 de octubre

    15: Morón vs Mitre (SdE) // Javier Delbarba

    15.30: Los Andes vs All Boys // Yamil Possi

    16: Ferro vs Racing de Córdoba // Bruno Amiconi

    17: Chaco For Ever vs Central Norte // Fernando Espinoza

    18: Godoy Cruz vs Estudiantes // Fabrizio Llobet

    Lunes 19 de octubre

    15.30: San Telmo vs Defensores de Belgrano // Juan Pafundi

    ZONA B

    Domingo 18 de octubre

    15.30: Chicago vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Juan Pablo Loustau

    17: Atlético Güemes (SdE) vs Almagro // Joaquín Gil

    18: San Martín (San Juan) vs Temperley // Felipe Viola

    18.30: San Martín (Tucumán) vs Midland // Nelson Sosa

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