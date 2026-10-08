San Martín: cuatro capítulos y un prónostico que cambió de ser tranquilo a tormentoso

El fútbol es dinámica de lo impensado. En un segundo, todo cambia, todo se modifica. Y este Atlético San Martín lo está sufriendo en carne propia. Es que cuando parecía encaminada su clasificación al Reducido por el segundo ascenso, en dos fechas quedó hoy afuera y con un pronóstico complejo para cerrar la etapa clasificatoria.

Las caídas consecutivas e inesperdadas ante Patronato en Paraná y contra Almagro en Concepción lo sacaron de la zona de Reducido y le abrió un panorama delicado para las cuatro jornadas finales de la Primera Nacional.

Con 45 puntos, el Atlético San Martín está hoy en la novena posición de la Zona B. A uno de Colegiales que es el octavo clasificado en ese momento y a dos puntos del Deportivo Maipú de Mendoza que está en la séptima posición. Aalizando, el Verdinegro está a tiro de clasificar al Reducido pero necesita recuperar productividad absoluta en lo que viene por delante para lograrlo.

Serán cuatro fechas finales sin margen de error alguno para San Martín. De los 12 puntos en juego, mínimo tendría que meter 8 como ideales para meterse en Reducido sin depender de nadie más. Menos puntaje, ya lo metería en la danza de las opciones y resultados ajenos.

El camino de acá a la fecha final, comenzará el próximo domingo en Mendoza. Será en cancha del Deportivo Maipú donde San Martín empiece a definir su temporada. El Cruzado con 47 puntos está hoy en la séptima posición de la Zona B y viene de dos victorias consecutivas que lo han reacomodado en la tabla. Derrotó a Nueva Chicago de visitante y antes venció a Temperley en Mendoza.

En la fecha 34, San Martín volverá a ser local en San Juan. Y la visita no será cualquiera: Temperley. El Celeste está hoy segundo en la Zona B, con 56 unidades y un paso más que rendidor. Viene de ganarle a Gimnasia de Jujuy como local, recuperándose de la caída en Mendoza, derrota que había interrumpido una serie invicta de tres jornadas anteriores. El Gasolero es candidato a pelearle el primer puesto y la doble chance de ascenso a Tristán Suárez que es el líder.

En la fecha 35, habrá cruce de Verdinegros en Mataderos. El Atlético San Martín tendrá que visitar a Nueva Chicago en un partido que ya es especial por lo que pasó en San Juan con la suspensión y luego con la reanudación. El Torito de Mataderos pelea por la permanencia y si bien hoy está salvándose con la posición 15, solo tiene un margen de tres puntos por encima de Chacarita que está descendiendo. Chicago había visto algo de luz venciendo a Almagro, pero Maipú de Mendoza lo hundió en la pelea por la permanencia nuevamente.

Para el cierre de la fase clasificatoría, en San Martín habrá localía en el Pueblo Viejo y será contra uno de los que intentará llegar con chances de ser primeros en la Zona B: Gimnasia de Jujuy. Hoy, el Lobo está cuarto en la zona, con 54 puntos, a cuatro del líder Tristán Suárez. El equipo jujeño viene de perder con Temperley pero decayó su andar porque antes tenía ya de arrastre dos fechas sin triunfos y eso lo bajó de la pelea de la punta. San Martín, en el escenario ideal, tendría que llegar con casi todo resuelto a esta fecha 36 pero en la Primera Nacional todo puede pasar.

En el mano a mano, Colegiales por arriba apenas un punto, más San Martín de Tucumán y Atlético Rafaela por debajo a dos y tres puntos, respectivamente, parecen ser las grandes amenazas con las que no se cruzará directamente para el Verdinegro.

Colegiales recibirá al líder Tristán, luego irá a Agropecuario, más tarde recibirá a Rafaela y cerrará ante San Martín de Tucumán, en una combinación que puede ayudarle al Verdinegro porque se sacarían puntos entre ellos.

Pero el gran rival del Atlético San Martín parece ser el propio Atlético San Martín. Errático en el fondo, con ventajas que no se pueden dar, su panorama para el Reducido pasó de un pronóstico favorable a tormentoso.