    • 9 de octubre de 2026 - 18:19

    Fútbol de Ascenso en la Argentina: LPF Play deja de ser gratuita y costará 15.000 pesos por mes

    La AFA confirmó que la plataforma de streaming implementará una suscripción mensual para ver los partidos del ascenso. El cambio afecta directamente a los simpatizantes del Verdinegro, que deberán abonar el servicio para seguir al equipo en la categoría.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La forma de seguir el fútbol de las categorías de ascenso en la Argentina sufrirá una modificación histórica a partir del próximo jueves 15 de octubre. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la plataforma LPF Play dejará atrás su modalidad de acceso totalmente libre y gratuito para implementar un abono mensual de 15.000 pesos, medida que busca generar ingresos económicos directos para los clubes.

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    Desde la entidad rectora del fútbol nacional aclararon que los encuentros correspondientes a este fin de semana continuarán bajo el sistema actual sin costo, mientras que la nueva modalidad de suscripción comenzará a regir una vez finalizada la jornada de cada división.

    Para los hinchas sanjuaninos, la medida representa un impacto directo en el bolsillo, ya que San Martín de San Juan milita en la Primera Nacional, una de las categorías que pasará a ser de pago. A partir del 15 de octubre, seguir los partidos del Verdinegro de visitante o a través de la pantalla oficial exigirá la contratación obligatoria del abono mensual de 15.000 pesos en LPF Play, ya que el club local no transmitirá los encuentros de manera libre como hasta ahora.

    Qué partidos serán pagos y cuáles seguirán gratis

    El nuevo esquema diagramado por la AFA se divide en dos opciones de visualización según la categoría:

    • Plan Plus (Pago): Incluirá las transmisiones de la Primera Nacional, la Primera B y, como gran novedad, la Primera C, categoría que se sumará formalmente a la grilla con la cobertura de la totalidad de sus partidos.

    • Acceso gratuito: Continuará sin costo para los encuentros correspondientes al Torneo Federal A, el Promocional Amateur y el Futsal Femenino.

    La membresía paga permitirá reproducir las transmisiones en hasta dos dispositivos de manera simultánea. Además, como estrategia de lanzamiento, la AFA anunció que aquellos usuarios que se adhieran al plan Plus hasta el miércoles 15 de octubre inclusive participarán de un sorteo exclusivo de diez camisetas de la despedida de Lionel Messi.

    El objetivo detrás del cambio y cómo suscribirse

    Desde la AFA explicaron que el proyecto apunta a capitalizar las transmisiones y generar nuevos beneficios económicos para los clubes de ascenso, los cuales hasta el momento no recibían contraprestación financiera por la televisación de sus encuentros. En una segunda etapa, la plataforma proyecta incorporar contenidos exclusivos y programas especiales dedicados al análisis de las categorías menores, aunque por el momento el foco principal estará puesto en garantizar la emisión de los partidos.

    Para contratar el servicio, los interesados deberán ingresar a la plataforma digital de LPF Play, dirigirse a la sección Mi Cuenta, seleccionar la opción Gestión de Plan, iniciar sesión con sus credenciales y optar por la contratación de la membresía Plus.

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