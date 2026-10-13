Las Leyendas de San Martín dieron otro paso adelante frente a Bánfield

A Cuartos. Las Leyendas de San Martín se metieron en una nueva fase de la Copa Senior.

La pasión se niega a morir. El futbolista es futbolista siempre y en cada ocasión que exista, saldrá a la luz ese fuego interno que puede hasta contra el tiempo. Y para las Leyendas de San Martín este lunes feriado fue momento de satisfacciones. Es que el Verdinegro +43 logró su clasificación a Cuartos de Final de la Copa Federal en Buenos Aires y ahora se prepara para otro gran desafío.

En el Predio Luis Guillón, sede deportiva de Bánfield, las Leyendas de San Martín se dieron el gusto de eliminar al Taladro en los Octavos de Final de su categoría. La formación Verdinegra perdía 1-2 a poco del final, pero apareció Gastón Tosi y con un tanto suyo terminó empatando 2-2. Llegaron los penales y el arquero Tarsicio Amaya fue clave en la formación sanjuanina conteniendo dos ejecuciones para meter a las Leyendas en la próxima instancia.

Para el cuadro Verdinegro, la próxima estación en esta Copa Federal será nada menos que Independiente de Avellaneda en Villa Domínico. Uno de los grandes del fútbol nacional que pondrá a prueba la calidad de los Verdinegros.

Amaya, coordinador para San Juan del certamen, no ocultó su satisfacción por lo que están viviendo: 'Es una alegría grande. Cuesta todos y se hace complejo viajar pero la pasión puede más y se dio este paso adelante. Ahora, a preparar el partido con Independiente y seguir ilusionados'.

El proyecto de la Copa Federal facilitó al fútbol Senior de San Juan y de todo el país, la posibilidad de enfrentarse con equipos profesionales, subiendo el perfil de lo que parecía ser solamente ya un pasatiempo de la madurez: 'Este certamen te da esa opción. No es lo mismo jugar contra Racing, Independiente, Bánfield o cualquiera de esos, que arriesgar en canchas apenas discretas. Uno se siente futbolista nuevamente y eso ayuda en todo sentido' remarcó Amaya.