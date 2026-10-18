San Martín empató con Temperley, quedó noveno y sigue afuera del Reducido

San Martín empató 1-1 ante Temperley en el Hilario Sánchez y continúa afuera de los puestos de clasificación al Reducido de la Primera Nacional. El conjunto sanjuanino llegó a 47 puntos y quedó ubicado en la novena posición , cuando restan apenas dos jornadas para el cierre de la fase regular.

El partido tuvo una dificultad temprana para el equipo de Alejandro Schiapparelli, que quedó con diez jugadores a los 9 minutos del primer tiempo por la expulsión directa de Julián Marchio. Temperley aprovechó la superioridad numérica y consiguió abrir el marcador a los 40 minutos mediante Gabriel Hauche , quien definió contra el palo derecho de Sebastián Díaz Robles.

San Martín logró recuperarse en el complemento y alcanzó el empate a los 20 minutos del segundo tiempo , cuando Nazareno Funez convirtió el 1-1. La igualdad le permitió sumar un punto, aunque no alcanzó para volver a ubicarse entre los ocho equipos que actualmente avanzan al Reducido por el segundo ascenso.

Con el empate, el Verdinegro alcanzó las 47 unidades y permanece en el noveno lugar de la tabla. La posición lo mantiene inmediatamente por debajo de la zona de clasificación y obliga al equipo sanjuanino a seguir de cerca los resultados de sus competidores directos durante las últimas dos jornadas.

El margen comienza a reducirse porque solo quedan seis puntos en juego antes del cierre de la fase regular. San Martín necesitará sumar y esperar cómo se resuelve la pelea entre los equipos que todavía buscan asegurarse uno de los lugares disponibles en el Reducido.

El punto conseguido ante Temperley adquiere además un valor particular por las condiciones en las que se desarrolló el encuentro, ya que el equipo disputó más de 80 minutos en inferioridad numérica. Sin embargo, desde el punto de vista de la tabla, el resultado no le permitió concretar el objetivo inmediato de volver al grupo de los ocho.

La próxima parada será ante Nueva Chicago

El próximo compromiso será el 24 de octubre frente a Nueva Chicago, nuevamente con mucho en juego para ambos. San Martín deberá visitar a un rival que se encuentra comprometido en la pelea por evitar el descenso, por lo que el encuentro aparece como otro cruce determinante dentro de la definición de la temporada.

Después de esa presentación quedará solamente una fecha para completar el calendario regular. Para el conjunto de Concepción, cada punto tendrá incidencia directa en sus posibilidades de acceder a la siguiente instancia.

San Martín llega así a las últimas dos jornadas con 47 puntos, en el noveno puesto y todavía fuera del Reducido. Con seis unidades disponibles, el Verdinegro deberá afrontar sus dos compromisos finales con la necesidad de recuperar posiciones para intentar ingresar entre los ocho clasificados.