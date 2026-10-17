    • 17 de octubre de 2026 - 19:12

    Torneo Clausura: Minero y Marquesado avanzaron a la serie de semifinales

    En cancha de Peñarol, los Mineros eliminaron a Trinidad y esperan por Alianza o Rivadavia. El Tricolor pasó por penales ante 9 de Julio.

    Semifinalista. Minero Argentino eliminó a Trinidad en cancha de Peñarol y está entre los cuatro mejores del Clausura.

    Semifinalista. Minero Argentino eliminó a Trinidad en cancha de Peñarol y está entre los cuatro mejores del Clausura.

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    Por Ariel Poblete

    Definiciones y emociones fuertes en el Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol que ya tiene los dos primeros semifinalistas. Atlético Minero -campeón del Apertura- y Atlético Marquesado se metieron entre los cuatro mejores del segundo torneo del año eliminando a Trinidad y Sportivo 9 de Julio.

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    En cancha de Peñarol, Minero tuvo que esperar hasta el minuto final para poder clasificar ante Trinidad. Parecía que iban a la serie de penales para definir el pase, pero un error de Jairo Díaz que salió lejos, le permitió al experimentado Martín Arce convertir desde más de 25 metros para lograr la clasificación tras el triunfo por 1-0.

    Con este resultado, Minero espera por el ganador de la llave entre Atlético Alianza y Sportivo Rivadavia que se enfrentarán este domingo desde las 16,30 en el estadio del Bicentenario de Pocito.

    En la otra gran emoción del sábado, en el Oeste sanjuanino, Atlético Marquesado recién pudo sacar su pasaje en penales tras igualar 2-2 en tiempo reglamentario contra Sportivo 9 de Julio. Empezó ganando el Tricolor con el gol de Ricardo Olivares a los 15' del primer tiempo, pero los del Este lo dieron vuelta antes del final de la primera etapa. A los 33' empató Eduardo Bronvale y a los 39' puso el 2-1 parcial, Leandro Leiva.

    En el complemento, antes de los 10', Marquesado logró el 2-2 definitivo con el gol de Carlos Cabañas. Desde ahi, todo se hizo parejo e intenso pero no lograron sacarse ventajas. Llegaron los penales y Marquesado acertó los cuatro que alcanzó a ejecutar mientras que 9 de Julio desperdició dos remates de los cinco que pateó. Así, el 4-3 final puso a Marquesado a esperar rival que saldrá del ganador de Desamparados-Unión que se enfrentarán en la semana por los compromisos dentro del Regional Amateur.

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