Racing e Independiente empataron 1-1 en un clásico intenso en Avellaneda

Racing e Independiente igualaron 1-1 este domingo en el Cilindro de Avellaneda , en una nueva edición del clásico y por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. La Academia golpeó primero con Matías Zaracho, pero el Rojo reaccionó en el complemento y llegó al empate desde los doce pasos a través de Maximiliano Meza.

Racing e Independiente se enfrentarán en una nueva edición del clásico de Avellaneda: hora, TV y formaciones

El equipo local encontró la ventaja a los 29 minutos del primer tiempo . Adrián “Maravilla” Martínez ganó de cabeza y, tras una mala salida del arquero Rodrigo Rey, Zaracho aprovechó la acción para marcar el 1-0 y desatar el festejo de los hinchas de Racing.

El gol le permitió a la Academia manejar buena parte del tramo final de la primera mitad, mientras Independiente intentaba recuperar terreno y ganar profundidad. El clásico mantuvo la intensidad y las fricciones habituales, con ambos equipos conscientes de la importancia de sumar en la recta final de la fase regular.

La igualdad llegó en el segundo tiempo, cuando Gonzalo Escudero derribó a Maxi Meza dentro del área y el árbitro Facundo Tello sancionó penal para Independiente. El propio mediocampista tomó la responsabilidad y convirtió desde los doce pasos para establecer el 1-1.

La ejecución le permitió al Rojo volver a meterse de lleno en el partido cuando Racing parecía tener controlado el resultado. A partir del empate, el encuentro se abrió nuevamente y ambos tuvieron margen para intentar buscar el triunfo, aunque ninguno consiguió quebrar el marcador en los minutos finales.

¡MAXI MEZA SE HIZO CARGO DE LA PRESIÓN, DEFINIÓ A COLOCAR Y MARCÓ EL EMPATE DE INDEPENDIENTE ANTE RACING EN EL CILINDRO! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/DsPa0bG2OF

Un empate que dejó sensaciones diferentes

El 1-1 terminó siendo definitivo y dejó a los dos equipos con un punto en una jornada importante para sus aspiraciones dentro del Clausura. Con este resultado, Racing llegó a 12 puntos y se ubica 13º, mientras Independiente alcanzó las 19 unidades y quedó 7º en la tabla de su zona.

Para la Academia, el empate dejó sabor amargo porque había logrado ponerse en ventaja como local y no pudo sostenerla. Independiente, en cambio, encontró una reacción en el complemento y se llevó un punto del Cilindro gracias a la precisión de Meza desde el punto penal.

El clásico volvió a tener condimentos fuertes, momentos de tensión y un desarrollo parejo que terminó reflejado en el marcador. Zaracho abrió la cuenta para Racing y Maxi Meza selló el empate para Independiente, que finalmente repartieron puntos en Avellaneda.