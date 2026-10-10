River, obligado a ganar, recibe a Estudiantes de Río Cuarto con formación confirmada

River vuelve al ruedo este sábado desde las 21.30 en el Monumental con una obligación clara: ganar. El equipo de Leonardo Ponzio recibirá a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura después de tres semanas sin competencia oficial y con poco margen para seguir dejando puntos en el camino.

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El escenario se volvió todavía más exigente después de la victoria de Barracas Central ante Huracán. River quedó 10° con 13 puntos , mientras que el Guapo, que actualmente ocupa el último lugar de clasificación a los playoffs, llegó a 18. El Millonario tiene partidos pendientes, pero necesita aprovecharlos para recuperar terreno.

A poco más de una hora del encuentro, Ponzio confirmó los once que saldrán desde el arranque. La principal novedad será la presencia del juvenil Lautaro Pereyra , quien reemplazará a Thiago Almada respecto del equipo que perdió 2-1 ante Huracán.

La formación de River será: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Sebastián Driussi .

Almada recibió el alta tras el desgarro en el cuádriceps izquierdo sufrido el 19 de septiembre, fue convocado y estará entre los suplentes. La decisión del cuerpo técnico fue no arriesgarlo desde el inicio y darle más tiempo de recuperación.

También regresan a la convocatoria Sebastián Driussi y Aníbal Moreno, aunque este último esperará su oportunidad desde el banco tras recuperarse de una discopatía lumbar.

River vuelve después de 21 días y no tiene margen

El último partido oficial del Millonario fue la derrota ante Huracán del 19 de septiembre. Después llegó la fecha FIFA y la postergación del encuentro contra Sarmiento, que finalmente se disputará el miércoles 14 de octubre en Junín.

River necesita recuperar terreno en dos tablas. Además de encontrarse fuera de los ocho lugares que clasifican a los playoffs del Clausura, también quedó por debajo de las posiciones de acceso a las copas internacionales de 2027 en la tabla anual.

El Clausura representa además una de las vías que todavía tiene el equipo de Ponzio para acceder a la próxima Copa Libertadores: deberá clasificar entre los ocho mejores de su zona y posteriormente ganar los playoffs, o recuperar posiciones suficientes en la tabla anual.

Un rival contra las cuerdas

Del otro lado estará un Estudiantes de Río Cuarto que llega en una situación crítica. El conjunto cordobés ocupa el último puesto tanto en la Zona B como en la tabla anual y acumula un triunfo, tres empates y siete derrotas en el Clausura.

El equipo dirigido por Ponzio se enfrentará así al conjunto con menos puntos de toda la temporada, que incluso podría consumar su descenso en caso de perder.

El encuentro comenzará a las 21.30, será dirigido por Nazareno Arasa, con Andrés Merlos en el VAR, y podrá verse por ESPN Premium.