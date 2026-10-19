Ravier sostuvo que la suba del riesgo país obedece a "la incertidumbre global"

En una conferencia de prensa que suele realizar los martes y que en esta oportunidad fue adelantada a la jornada del lunes, el vocero presidencial Adrián Ravier abordó una amplia agenda de temas de coyuntura nacional e internacional. Entre los puntos más destacados, se refirió al reciente aumento del riesgo país, la postura del Poder Ejecutivo frente al pedido de Estados Unidos respecto a la ONU y las Islas Malvinas, y el avance del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

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Al analizar los vaivenes financieros, el funcionario recordó que la gestión de Javier Milei asumió con un riesgo país que superaba los 2.500 puntos básicos, mientras que actualmente se ubica en torno a las 600 unidades. Según explicó, el incremento reciente obedece principalmente a factores de "incertidumbre global" y no a desequilibrios internos.

"La Argentina que tenemos hoy es mucho mejor, con menos incertidumbre y con menos riesgo que la que teníamos en diciembre de 2023", remarcó Ravier, ratificando que la construcción de solidez macroeconómica sigue siendo la prioridad del Ejecutivo.

Frente a las variaciones del mercado, el vocero enfatizó que el programa económico se mantendrá inalterable: "La política económica no va a cambiar", aseveró, remarcando que "no va a haber un plan platita mientras Javier Milei siga en funciones".

Asimismo, Ravier sostuvo que el plan oficial continúa demostrando su éxito en el combate contra la inflación, lo que permitirá a mediano plazo reducir los índices de pobreza e indigencia y consolidar el crecimiento. No obstante, admitió que el proceso no muestra una velocidad homogénea en todos los sectores productivos.

En ese sentido, ejemplificó que, si bien el mes de julio registró un indicador negativo, el comportamiento de agosto resultó sumamente positivo. Para los meses siguientes, el portavoz anticipó una senda favorable: "De septiembre en adelante va a ir mejorando, ya lo vemos al mirar los datos parciales", aseguró, descartando que el Gobierno busque negar las cifras oficiales.

Comité de Descolonización de la ONU y el reclamo por Malvinas

Otro de los puntos centrales de la rueda de prensa giró en torno al pedido formulado por Estados Unidos para disolver el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU), el foro internacional donde Argentina impulsa históricamente sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Sobre este tema, Ravier precisó que la solicitud "está bajo análisis" dentro del Gabinete y que será una materia de pronunciamiento directo por parte del canciller Pablo Quirno. La postura del Gobierno cobra especial relevancia tras la reciente suspensión de la reunión de la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara de Diputados, donde estaba previsto debatir la cuestión Malvinas.

Régimen de Incentivos: aprueban un megaproyecto de US$ 12.240 millones en Vaca Muerta

En el plano de los anuncios productivos, Ravier confirmó que el Ministerio de Economía aprobó la incorporación formal al RIGI del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, operado por la compañía Pluspetrol en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta.

El desarrollo demandará una inversión privada de 12.240 millones de dólares y proyecta la generación de más de 2.300 puestos de trabajo. Con esta incorporación, el régimen oficial alcanza un hito significativo dentro del esquema de atracción de capitales.

Con esta última confirmación, el RIGI acumula un total de 25 proyectos aprobados y publicados en el Boletín Oficial, lo que representa un volumen de inversión comprometido de 68.438 millones de dólares y la proyección de 118.650 empleos entre directos e indirectos en distintos puntos del país.