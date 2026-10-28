Una sanjuanina que residía en Andalucía murió en el choque de trenes en España

Una mujer sanjuanina murió en el choque de trenes ocurrido este miércoles en Toledo, España, según confirmaron las autoridades que investigan el siniestro. La víctima fue identificada como Ana Martina Conte Grand, una podóloga que residía en Andalucía y que viajaba junto a su hermano cuando se produjo el accidente.

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De acuerdo con la información publicada por Clarín, Conte Grand ocupaba el coche 7 de uno de los trenes de alta velocidad involucrados en la tragedia. Su hermano sobrevivió al siniestro y fue trasladado al Hospital de Toledo, aunque no trascendieron mayores detalles sobre su estado de salud.

La identificación de la mujer argentina se conoció mientras avanzaban las tareas para determinar la identidad de las víctimas y establecer las circunstancias del choque ferroviario.

Además de la muerte de la sanjuanina, las autoridades buscan a Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que viajaba en el tren de Renfe y permanece desaparecido.

Randazzo ocupaba el coche 8 y residía en España desde 2002. Según la información difundida, realizaba habitualmente ese viaje por motivos laborales.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, su pareja publicó un comunicado en las redes sociales para solicitar información que permita encontrarlo.

En paralelo, su hermano Rafael se presentó en comisarías de Madrid para formalizar la denuncia. También se sometió a la toma de muestras de ADN y recorrió distintos hospitales de Toledo en busca de novedades.

Mientras continúa la búsqueda del argentino, la muerte de Ana Martina Conte Grand suma una víctima de nacionalidad argentina a la tragedia ferroviaria que conmocionó a España.