Desesperante momento en el barrio UPCN: una bebé se ahogó con un chicle y policías le salvaron la vida

Un dramático episodio que estuvo al borde de la tragedia terminó con un final feliz gracias a la rápida y decidida intervención del personal policial. Una bebé de apenas un año y ocho meses se ahogó mientras consumía una golosina en su vivienda del Barrio UPCN, en Chimbas, y fue rescatada por los efectivos tras quedar inconsciente.
El hecho ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 17°. Según indicaron fuentes del caso, la pequeña se atoró con un chicle y dejó de reaccionar de manera imprevista. Ante la desesperante escena y la falta de respuesta de la menor, sus familiares salieron a pedir auxilio a los gritos, alertando a los vecinos y a la policía.
De inmediato arribaron al lugar efectivos de la Unidad Operativa Mariano Moreno. Al advertir la extrema gravedad de la situación y constatar que la niña no respiraba, los uniformados tomaron la determinación crítica de no esperar la llegada de la ambulancia: cargaron a la bebé en el patrullero y salieron a toda velocidad con destino al Centro de Salud Báez Laspiur.
Durante el trayecto de urgencia, los agentes mantuvieron la templanza y le aplicaron maniobras de primeros auxilios y desobstrucción a la niña dentro del móvil. Gracias a ese accionar veloz en los primeros minutos de oro, lograron que la pequeña expulsara el elemento y volviera a reaccionar antes de ingresar al nosocomio.
Una vez en el centro asistencial, la menor fue recibida y asistida por el doctor Walter Bustos, quien completó las tareas de estabilización médica. Luego de los exámenes de rigor para constatar su evolución respiratoria, se confirmó que la bebé quedó fuera de peligro y permaneció en observación bajo la atenta mirada de su familia y el equipo de salud.