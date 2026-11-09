Desesperante momento en el Barrio UPCN: una bebé se ahogó con un chicle y policías le salvaron la vida

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Un dramático episodio que estuvo al borde de la tragedia terminó con un final feliz gracias a la rápida y decidida intervención del personal policial. Una bebé de apenas un año y ocho meses se ahogó mientras consumía una golosina en su vivienda del Barrio UPCN, en Chimbas, y fue rescatada por los efectivos tras quedar inconsciente.

El hecho ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 17°. Según indicaron fuentes del caso, la pequeña se atoró con un chicle y dejó de reaccionar de manera imprevista. Ante la desesperante escena y la falta de respuesta de la menor, sus familiares salieron a pedir auxilio a los gritos, alertando a los vecinos y a la policía.

De inmediato arribaron al lugar efectivos de la Unidad Operativa Mariano Moreno. Al advertir la extrema gravedad de la situación y constatar que la niña no respiraba, los uniformados tomaron la determinación crítica de no esperar la llegada de la ambulancia: cargaron a la bebé en el patrullero y salieron a toda velocidad con destino al Centro de Salud Báez Laspiur.

Durante el trayecto de urgencia, los agentes mantuvieron la templanza y le aplicaron maniobras de primeros auxilios y desobstrucción a la niña dentro del móvil. Gracias a ese accionar veloz en los primeros minutos de oro, lograron que la pequeña expulsara el elemento y volviera a reaccionar antes de ingresar al nosocomio.