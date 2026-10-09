Mar Salazar, la sanjuanina de 12 años que hace historia y aspira a ganar el Martín Fierro de la Danza

Para Mar Salazar la danza es su vida. Tiene 12 años, baila desde los 3 y actualmente sostiene una intensa formación en distintas disciplinas que van desde el folclore, el español y el árabe, por mencionar algunas. Todo ese recorrido y su dedicación podrían llevarla a vivir uno de los momentos más importantes para un artista, ya que fue seleccionada para conformar las ternas de nominados al Martín Fierro de la Danza.

La noticia llegó de manera inesperada para su familia. Su mamá, Belén Salazar, contó a DIARIO DE CUYO que se enteraron de la convocatoria a través de internet y que Mar decidió presentarse de manera individual con una coreografía que viene preparando desde hace tiempo con su profesora Melisa Marín, de Estudio Maktub San Juan. Fueron dos las propuestas enviadas, pasaron los días y tanto Mar como su madre habían perdido las esperanzas, hasta que llegó el ansiado mensaje.

“Pasó el tiempo hasta que nos avisaron que había sido nominada a los premios”, comentó su madre con orgullo.

Mar tiene una relación con la danza prácticamente desde que nació. Sus primeros pasos en la vida coinciden con su incursión en el baile, con apenas tres años. Su mamá observó en aquel entonces que disfrutaba bailar y decidió llevarla a clases de español y clásico. Desde entonces dejar de bailar jamás fue una opción.

A medida que fue creciendo la formación se fue ampliando. Actualmente realiza las carreras de danza clásica, española y folclore, todas ellas avaladas por el Ministerio de Educación. A esto sumó la carrera de árabe y talleres de malambo y ritmos urbanos. Además, durante el verano también participa de talleres en la Escuela Amar Saba, de Luciana Correa.

“La danza para ella es todo, no puede hacer nada si no está en la danza”, contó su mamá. Ese esfuerzo cotidiano es uno de los aspectos que más destacan en su familia.

Una selección que genera expectativas

El camino hacia el Martín Fierro de la Danza comenzó con una convocatoria online, y tras la confirmación de haber quedado entre las artistas seleccionadas, ahora esperan que la producción se comunique con mayores precisiones sobre la gala y la conformación definitiva de las ternas. Según explicó Belén, todavía faltaban provincias por participar, por lo que las categorías no estaban cerradas.

La expectativa familiar es que Mar integre una terna vinculada con la danza árabe, disciplina con la que se presentó, y posiblemente una categoría juvenil acorde a su edad.

Mientras esperan las definiciones, la adolescente y su familia se alistan para el próximo desafío, que es llegar hasta Buenos Aires para estar presentes en la gala del 6 de diciembre, donde se conocerán los ganadores de cada terna. Quienes resulten elegidos formarán parte de la gala que se realizará el 7 de diciembre en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad donde se elegirá al ganador del Martín Fierro de Oro de la Danza.

El orgullo detrás de la nominación

La noticia fue recibida con enorme alegría por su profesora y por toda la familia. Para Belén, más allá del resultado que pueda tener la competencia, la selección representa el reconocimiento a años de esfuerzo. “La profesora se puso re feliz, no lo podía creer. En la familia es un logro al esfuerzo que hace”, contó.

Mar todavía tiene 12 años y mucho camino por delante. Pero su rutina ya está marcada por una disciplina que comenzó cuando era pequeña y que hoy ocupa buena parte de su vida. Mientras, ensaya la coreografía que podría llevarla a Buenos Aires, espera conocer la terna definitiva y los detalles de la gala.

Por ahora, la adolescente sanjuanina consiguió lo que sin duda será un hito en su carrera como bailarina, ya que pocos tendrán la posibilidad de asegurar que fueron considerados por APTRA para recibir una estatuilla. Con su nominación, ya ganó.