Siete trabajadores se intoxicaron con golosinas con marihuana y uno está en coma inducido

Una jornada laboral habitual se transformó en una dramática emergencia sanitaria en el interior del Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile . Siete funcionarios resultaron intoxicados tras consumir gomitas y chocolates que contenían marihuana. El caso más dramático es el de uno de los empleados, quien permanece internado en estado grave, intubado y bajo coma inducido .

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El episodio se desencadenó cuando uno de los trabajadores llevó las golosinas al puesto de trabajo y las compartió con sus compañeros. Lo que aparentemente inició como una imprudencia o una broma derivó rápidamente en cuadros severos de mareos, náuseas, vómitos y pérdida del conocimiento .

La gravedad de los síntomas encendió las alarmas de los supervisores, quienes solicitaron asistencia médica inmediata y la intervención de las fuerzas de seguridad.

“Trabajadores del aeropuerto se encontraban intoxicados aparentemente producto de que se comenzaron a sentir mal y no se encontraban en condiciones normales. Sus propias jefaturas traspasaron la información y se comunicó con Carabineros”.

En el lugar se incautaron cuatro gomitas y un chocolate, los cuales fueron derivados de urgencia al Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile para su análisis toxicólogo. Las autoridades no descartan que los dulces hayan estado adulterados con fármacos o drogas sintéticas de alta peligrosidad, dada la agresividad del cuadro médico.

“No descartamos que pueda tener otro tipo de sustancias por los efectos que provocó en estas personas. También es importante para Carabineros ver de dónde adquirió esta persona estas gomitas y si se comercializaron más”, precisó la jefa policial.

Cuadro crítico y antecedente inédito

Desde Carabineros señalaron que, si bien existen antecedentes de decomisos de golosinas elaboradas con extractos de cannabis, nunca antes se había registrado un episodio con consecuencias sanitarias de semejante gravedad.

Por su parte, la Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó que el trabajador más castigado por la intoxicación fue ingresado de urgencia en el Hospital Félix Bulnes, donde permanece alojado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), intubado y en coma inducido para estabilizar sus funciones vitales.

La causa quedó bajo investigación judicial para establecer la responsabilidad penal de quien suministró los alimentos y desarticular la red de comercialización de estos productos adulterados.