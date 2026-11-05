Ola de amenazas de bomba en Europa: 12 vuelos desviados y dos aviones escoltados por cazas

Una nueva ola de amenazas de bomba activó las alarmas en los aeropuertos de Europa y obligó a desviar vuelos comerciales este jueves . Al menos 12 aeronaves fueron afectadas, con aterrizajes de emergencia , operativos de seguridad y el despliegue de aviones de combate para escoltar a algunos de ellos.

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Uno de los episodios más resonantes fue el de un Airbus A320 de Aer Lingus , que volaba de Dublín a Roma . Tras recibir una amenaza en pleno trayecto, fue desviado a la base aérea militar de Évreux-Fauville , en Normandía (Francia) , y aterrizó escoltado por un caza Rafale . A bordo viajaban 151 pasajeros y seis tripulantes , que fueron puestos a salvo, mientras equipos antiexplosivos inspeccionaban la nave.

Según la oficina del primer ministro francés, Sébastien Lecornu , los cazas despegaron para interceptar el avión apenas se conoció la amenaza. Durante el vuelo, el comandante modificó su trayectoria y realizó varias maniobras sobre el norte de Francia antes de dirigirse a la base.

Otro caso fue el de un vuelo de Finnair de Helsinki a Roma , que recibió una comunicación anónima sobre un posible explosivo. Fue escoltado por aviones de la Aeronáutica Militar italiana hasta el aeropuerto de Fiumicino , donde aterrizó con normalidad. Según las primeras informaciones, no se hallaron elementos sospechosos .

Además, un avión de Wizz Air que había partido de Milán Malpensa rumbo a Varsovia fue desviado a Viena . La aerolínea explicó que se aplicaron los protocolos de seguridad y que colabora con las autoridades.

En Bulgaria, tres aviones debieron cambiar su destino. Dos vuelos que habían salido de Copenhague y Madrid aterrizaron en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía, mientras que otro, procedente de Londres, fue desviado a Plovdiv.

Esta serie ocurrió dos días después de otro episodio similar: el martes, al menos siete vuelos y un crucero recibieron alertas parecidas, con aterrizajes no programados y operativos policiales en Italia, España, Bulgaria y Polonia.

Los investigadores detectaron un posible punto en común entre las amenazas a los vuelos de Helsinki y Dublín: un correo electrónico anónimo escrito en italiano. Según fuentes citadas por medios europeos, el mensaje llegó en las primeras horas del jueves a direcciones de la empresa que gestiona el aeropuerto de Roma y de otras sociedades vinculadas. El asunto era “señalamiento de amenaza”.

La Policía Postal y la Policía de Fronteras Aéreas de Italia trabajan para identificar al remitente y establecer si existe conexión entre los episodios.

La sucesión de incidentes reavivó el temor a una posible campaña de ataques híbridos contra países europeos, es decir, acciones que combinan herramientas digitales, amenazas y sabotajes sin llegar a un enfrentamiento militar convencional.