Ola de amenazas de bomba en Europa: 12 vuelos desviados y dos aviones escoltados por cazas

Una nueva ola de amenazas de bomba activó las alarmas en los aeropuertos de Europa y obligó a desviar vuelos comerciales este jueves. Al menos 12 aeronaves fueron afectadas, con aterrizajes de emergencia, operativos de seguridad y el despliegue de aviones de combate para escoltar a algunos de ellos.
Uno de los episodios más resonantes fue el de un Airbus A320 de Aer Lingus, que volaba de Dublín a Roma. Tras recibir una amenaza en pleno trayecto, fue desviado a la base aérea militar de Évreux-Fauville, en Normandía (Francia), y aterrizó escoltado por un caza Rafale. A bordo viajaban 151 pasajeros y seis tripulantes, que fueron puestos a salvo, mientras equipos antiexplosivos inspeccionaban la nave.
Según la oficina del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, los cazas despegaron para interceptar el avión apenas se conoció la amenaza. Durante el vuelo, el comandante modificó su trayectoria y realizó varias maniobras sobre el norte de Francia antes de dirigirse a la base.
Otro caso fue el de un vuelo de Finnair de Helsinki a Roma, que recibió una comunicación anónima sobre un posible explosivo. Fue escoltado por aviones de la Aeronáutica Militar italiana hasta el aeropuerto de Fiumicino, donde aterrizó con normalidad. Según las primeras informaciones, no se hallaron elementos sospechosos.
Además, un avión de Wizz Air que había partido de Milán Malpensa rumbo a Varsovia fue desviado a Viena. La aerolínea explicó que se aplicaron los protocolos de seguridad y que colabora con las autoridades.
En Bulgaria, tres aviones debieron cambiar su destino. Dos vuelos que habían salido de Copenhague y Madrid aterrizaron en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía, mientras que otro, procedente de Londres, fue desviado a Plovdiv.
Esta serie ocurrió dos días después de otro episodio similar: el martes, al menos siete vuelos y un crucero recibieron alertas parecidas, con aterrizajes no programados y operativos policiales en Italia, España, Bulgaria y Polonia.
Los investigadores detectaron un posible punto en común entre las amenazas a los vuelos de Helsinki y Dublín: un correo electrónico anónimo escrito en italiano. Según fuentes citadas por medios europeos, el mensaje llegó en las primeras horas del jueves a direcciones de la empresa que gestiona el aeropuerto de Roma y de otras sociedades vinculadas. El asunto era “señalamiento de amenaza”.
La Policía Postal y la Policía de Fronteras Aéreas de Italia trabajan para identificar al remitente y establecer si existe conexión entre los episodios.
La sucesión de incidentes reavivó el temor a una posible campaña de ataques híbridos contra países europeos, es decir, acciones que combinan herramientas digitales, amenazas y sabotajes sin llegar a un enfrentamiento militar convencional.