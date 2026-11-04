Crisis bancaria en Paraguay: qué pasará con los ahorros de casi 3 millones de clientes de Ueno Bank

La intervención de Ueno Bank en Paraguay generó preocupación entre casi 3 millones de clientes que buscan certezas sobre el destino de sus ahorros . El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio de un procedimiento de resolución de la entidad tras detectar graves problemas de solvencia. Mientras se verifica su situación patrimonial, el organismo aseguró que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 36.700 dólares por persona.

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La decisión se tomó este martes y fue aprobada por unanimidad por el directorio del BCP. Según el comunicado oficial, se constató que el índice de solvencia de Ueno estaba por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa vigente.

La entidad tenía más de 2,94 millones de clientes , de acuerdo con sus propios registros de junio. Ahora, la Superintendencia de Bancos deberá designar interventores para revisar su situación financiera, preservar los activos y ejecutar las medidas previstas para llevar adelante el proceso de manera ordenada.

Tras el anuncio de la intervención, el Banco Central paraguayo buscó llevar tranquilidad a los clientes y confirmó que los depósitos cuentan con una cobertura de hasta 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a unos 228 millones de guaraníes o aproximadamente 36.700 dólares por persona física o jurídica.

De acuerdo con el organismo, el pago de esa garantía deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días corridos desde la aprobación de la resolución de la entidad, aunque ese período podría extenderse por otros 15 días.

Según publicó el diario paraguayo ABC, las fechas estimadas para concretar los pagos serían el 17 de noviembre o el 2 de diciembre, dependiendo de los plazos que demande el procedimiento.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con los clientes que solamente tenían cuentas en Ueno Bank. Para esos casos, se evalúa la posibilidad de que el Banco Central habilite cuentas en otras entidades financieras o instrumente pagos en efectivo.

También existe preocupación por los jubilados que deben cobrar sus haberes el próximo 17 de noviembre y tienen sus cuentas vinculadas al banco intervenido.

Las protestas y el reclamo contra Santiago Peña

La crisis financiera también derivó en manifestaciones en Asunción. Un grupo de ahorristas se concentró en los alrededores del Congreso paraguayo y organizó una vigilia para reclamar la devolución de sus fondos y exigir un juicio político contra el presidente Santiago Peña.

Los manifestantes, que se identificaron como autoconvocados, anunciaron que permanecerían durante la madrugada en la plaza de Armas, frente al Parlamento, con carteles y consignas contra la administración de la entidad financiera.

"Que nos devuelvan el dinero primero", reclamó Jorge Ramírez, uno de los organizadores, en declaraciones a la agencia EFE.

Además, adelantó que buscarán reunir firmas para solicitar el cierre de Ueno Bank y respaldó el pedido de juicio político contra el mandatario paraguayo.

Ramírez también denunció que quedó sin recursos después de que su salario fuera congelado en el marco del proceso iniciado por el Banco Central. Según sostuvo, esa situación afecta a numerosos clientes.

La protesta se produjo después de otra concentración en el Panteón de los Héroes, en el centro de Asunción, que terminó con la intervención policial y la dispersión de los manifestantes.

El vínculo de Peña con Ueno y la salida del titular del Banco Central

El escándalo también tiene una dimensión política por los vínculos que el presidente Santiago Peña mantuvo con el grupo empresario propietario de la entidad.

El mandatario fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, aproximadamente un año y medio antes de que se desatara la crisis bancaria.

Además, poco después de asumir la Presidencia, en agosto de 2023, designó a Carlos Carvallo, quien entonces era el principal responsable de Ueno Bank, al frente del Banco Central del Paraguay. La decisión había generado cuestionamientos por un posible conflicto de intereses.

Tras conocerse la intervención, Carvallo puso su renuncia a disposición y aseguró que ya tenía firmada su dimisión. En su reemplazo asumió de manera interina Liana Caballero, integrante del directorio del organismo monetario.

En paralelo, ocho directivos de Ueno Bank fueron capturados, según informó el medio paraguayo, y los manifestantes reclamaron que se avance con nuevas detenciones.

Los fondos de jubilados y organismos públicos también quedaron comprometidos

Uno de los aspectos más delicados de la crisis es su impacto sobre los recursos de organismos estatales paraguayos.

Según publicó el diario Última Hora, alrededor de 380 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) quedaron comprometidos en la entidad. Se trata del organismo que administra los fondos jubilatorios de una parte mayoritaria de los trabajadores del país.

La situación genera especial preocupación porque esos recursos están vinculados con los ahorros de aproximadamente 32.000 jubilados.

También permanecen retenidos fondos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional Itaipú.

De esta manera, la intervención de Ueno Bank abrió un escenario de incertidumbre que excede a sus clientes particulares y alcanza al sistema previsional y a organismos públicos. Mientras avanzan las auditorías, los ahorristas esperan conocer cuándo y cómo podrán recuperar su dinero.