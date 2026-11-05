Crisis en Paraguay: piden juicio político contra Santiago Peña y Diputados sesiona este jueves

La crisis bancaria en Paraguay sumó un capítulo político: diputados opositores y disidentes del oficialismo presentaron un pedido de juicio político para destituir al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana . La iniciativa surge en medio de las protestas por los depósitos congelados en Ueno Bank , que dejaron a miles de ahorristas sin acceso a su dinero y derivaron en enfrentamientos con la Policía en Asunción .

Crisis bancaria en Paraguay: qué pasará con los ahorros de casi 3 millones de clientes de Ueno Bank

El pedido reunió las firmas necesarias para ser tratado en la Cámara de Diputados . Según confirmó el legislador Mauricio Espínola a la agencia AFP , la sesión fue convocada para este jueves a las 10 (hora local) .

La acusación apunta a un presunto “mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo” e incluye cuestionamientos por un posible conflicto de intereses : el mandatario tuvo acciones de un grupo empresarial que controlaba Ueno Bank , aunque se desvinculó de esa participación en 2025 .

Los impulsores del pedido también cuestionan decisiones regulatorias que, según sostienen, habrían favorecido a Ueno Bank , y la concentración de fondos previsionales en la entidad.

La crisis comenzó el martes , cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por insuficiencia de capital y suspendió sus servicios . Cerca de la mitad de los 6,4 millones de habitantes del país tiene cuenta en esa entidad.

El escándalo derivó en la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y en la detención de ocho directivos del banco, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez.

Por segunda noche consecutiva, cientos de personas se movilizaron en Asunción para exigir la devolución de sus ahorros y reclamar la salida de Peña. Se escucharon consignas como “devuelvan nuestra plata” y “juicio a Santi Peña”.

La manifestación terminó con enfrentamientos entre los asistentes y las fuerzas de seguridad, que usaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a la multitud. Además, durante la jornada se registraron largas filas frente a las sucursales de Ueno Bank.

Ante el impacto de la crisis, el Gobierno anunció un mecanismo para devolver parte de los fondos retenidos. Peña promulgó una ley que establece un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes por ahorrista, equivalentes a unos 1.675 dólares. Los pagos deberán concretarse dentro de los próximos cinco días.

Si la Cámara de Diputados aprueba la acusación, el procedimiento pasará al Senado, donde se desarrollará el juicio político. Para destituir a Peña y a Alliana se necesitarán al menos 30 votos sobre un total de 45 senadores.

Paraguay tiene un antecedente de destitución presidencial por este mecanismo: en 2012, el Congreso removió a Fernando Lugo tras los enfrentamientos de Curuguaty, que dejaron 17 muertos.

Peña asumió en 2023 y su mandato se extiende hasta 2028. Por ahora continúa en el cargo y deberá afrontar las instancias parlamentarias que definirán si el pedido avanza.