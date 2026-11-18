El episodio ocurrió en el barrio Santa Rosa. El personal de las fuerzas de seguridad utilizó una soga de sujeción para sacarlo del agua

Un hombre de 83 años fue rescatado por efectivos policiales tras caer accidentalmente al interior de un canal pluvial en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, en la mañana de este miércoles. El episodio se registró a las 9 horas en calle Balcarce al 451, en el barrio Santa Rosa, frente a la sede de la Sección Alcaidía de Tribunales.

Según informó la Policía de Córdoba, el hombre caminaba junto a su esposa por ese tramo de la vía pública cuando, por causas que aún se tratan de establecer, habría resbalado y caído al canal. Personal de la dependencia policial ubicada en ese mismo sector actuó de inmediato: los uniformados utilizaron una soga de sujeción para sacar al octogenario del agua y ponerlo a salvo.

El operativo de rescate se completó sin que el adulto mayor sufriera lesiones que requirieran atención hospitalaria. Un servicio de emergencias médicas se hizo presente en el lugar, cuyos profesionales evaluaron el estado de salud del hombre y determinaron que no era necesario su traslado a ningún centro asistencial.