    • 16 de octubre de 2026 - 13:56

    El Niño: en qué provincias hay alerta por tormentas fuertes este fin de semana en Argentina

    Hay alertas vigentes en varias provincias del país. El detalle

    El Niño: en qué provincias hay alerta por tormentas fuertes este fin de semana en Argentina

    El Niño: en qué provincias hay alerta por tormentas fuertes este fin de semana en Argentina

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    El fenómeno climático de El Niño continúa generando condiciones de marcada inestabilidad en gran parte del territorio nacional, caracterizado por el ingreso recurrente de frentes fríos, un aporte extraordinario de humedad y temporales de variada intensidad.

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    Para este fin de semana, los informes y mapas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten sobre el desarrollo de precipitaciones, tormentas aisladas de intensidad severa y vientos fuertes con ráfagas en distintas regiones del país.

    Provincias afectadas y niveles de alerta meteorológica

    De acuerdo con las actualizaciones del SMN, las alertas amarillas y de vigilancia activa se concentran principalmente en el centro, noreste y sectores del oeste/sur del país:

    • Buenos Aires y AMBA: Tras jornadas con precipitaciones persistentes, el pase de un frente frío proveniente del sur mantendrá chaparrones y tormentas intermitentes hacia las primeras horas del fin de semana, con posterior descenso de la temperatura y ráfagas que podrían rondar entre los 40 y 50 km/h.

    • Córdoba y San Luis: Presentan avisos por lluvias de variada intensidad y tormentas acompañadas de probable caída de granizo y ráfagas en sectores del centro y norte provincial.

    • Misiones, Corrientes y Entre Ríos: Rige alerta por tormentas de rápido desarrollo y precipitaciones abundantes en cortos períodos, en concordancia con el patrón de humedad favorecido por El Niño en el Litoral argentino.

    • Región Cuyana y Cordillerana (Mendoza, San Juan, Catamarca y La Rioja): En zonas cordilleranas y precordilleranas se prevén fuertes ráfagas de viento (que en zonas de alta montaña pueden superar los 70–100 km/h) y eventuales alertas por nevadas o precipitaciones en altura.

    • Patagonia Norte (Neuquén y Chubut): Rigen alertas por lluvias persistentes y probables nevadas en cotas altas, con acumulación de agua que puede complicar la circulación en rutas provinciales y nacionales.

    Fenómenos esperados

    Las áreas bajo alerta prevén los siguientes eventos asociados:

    • Abundante caída de agua: Acumulados de lluvia en períodos cortos de tiempo que podrían provocar anegamientos urbanos y crecidas repentinas de arroyos.

    • Actividad eléctrica e intensa: Ocurrencia de descargas eléctricas frecuentes.

    • Ráfagas de viento y granizo: Vientos que pueden superar de manera puntual los 60–80 km/h y caída de granizo localizado.

    Recomendaciones oficiales de Defensa Civil y el SMN

    Ante la vigencia de alertas amarillas y naranjas en las zonas afectadas, las autoridades recomiendan:

    • Evitar actividades al aire libre durante los períodos de tormenta o ráfagas intensas.

    • No sacar la basura para prevenir la obstrucción de sumideros y desagües pluviales.

    • Asegurar o retirar objetos de balcones, patios y techos que puedan ser volados por el viento.

    • Mantenerse alejado de árboles, postes de luz y cables caídos en la vía pública.

    Consultar la actualización en tiempo real del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional (smn.gob.ar).

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