El Niño: en qué provincias hay alerta por tormentas fuertes este fin de semana en Argentina

El fenómeno climático de El Niño continúa generando condiciones de marcada inestabilidad en gran parte del territorio nacional, caracterizado por el ingreso recurrente de frentes fríos, un aporte extraordinario de humedad y temporales de variada intensidad.
Para este fin de semana, los informes y mapas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten sobre el desarrollo de precipitaciones, tormentas aisladas de intensidad severa y vientos fuertes con ráfagas en distintas regiones del país.
Provincias afectadas y niveles de alerta meteorológica
De acuerdo con las actualizaciones del SMN, las alertas amarillas y de vigilancia activa se concentran principalmente en el centro, noreste y sectores del oeste/sur del país:
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Buenos Aires y AMBA: Tras jornadas con precipitaciones persistentes, el pase de un frente frío proveniente del sur mantendrá chaparrones y tormentas intermitentes hacia las primeras horas del fin de semana, con posterior descenso de la temperatura y ráfagas que podrían rondar entre los 40 y 50 km/h.
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Córdoba y San Luis: Presentan avisos por lluvias de variada intensidad y tormentas acompañadas de probable caída de granizo y ráfagas en sectores del centro y norte provincial.
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Misiones, Corrientes y Entre Ríos: Rige alerta por tormentas de rápido desarrollo y precipitaciones abundantes en cortos períodos, en concordancia con el patrón de humedad favorecido por El Niño en el Litoral argentino.
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Región Cuyana y Cordillerana (Mendoza, San Juan, Catamarca y La Rioja): En zonas cordilleranas y precordilleranas se prevén fuertes ráfagas de viento (que en zonas de alta montaña pueden superar los 70–100 km/h) y eventuales alertas por nevadas o precipitaciones en altura.
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Patagonia Norte (Neuquén y Chubut): Rigen alertas por lluvias persistentes y probables nevadas en cotas altas, con acumulación de agua que puede complicar la circulación en rutas provinciales y nacionales.
Fenómenos esperados
Las áreas bajo alerta prevén los siguientes eventos asociados:
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Abundante caída de agua: Acumulados de lluvia en períodos cortos de tiempo que podrían provocar anegamientos urbanos y crecidas repentinas de arroyos.
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Actividad eléctrica e intensa: Ocurrencia de descargas eléctricas frecuentes.
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Ráfagas de viento y granizo: Vientos que pueden superar de manera puntual los 60–80 km/h y caída de granizo localizado.
Recomendaciones oficiales de Defensa Civil y el SMN
Ante la vigencia de alertas amarillas y naranjas en las zonas afectadas, las autoridades recomiendan:
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Evitar actividades al aire libre durante los períodos de tormenta o ráfagas intensas.
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No sacar la basura para prevenir la obstrucción de sumideros y desagües pluviales.
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Asegurar o retirar objetos de balcones, patios y techos que puedan ser volados por el viento.
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Mantenerse alejado de árboles, postes de luz y cables caídos en la vía pública.
Consultar la actualización en tiempo real del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional (smn.gob.ar).