El Niño: en qué provincias hay alerta por tormentas fuertes este fin de semana en Argentina

Buenos Aires y AMBA: Tras jornadas con precipitaciones persistentes, el pase de un frente frío proveniente del sur mantendrá chaparrones y tormentas intermitentes hacia las primeras horas del fin de semana, con posterior descenso de la temperatura y ráfagas que podrían rondar entre los 40 y 50 km/h.

Córdoba y San Luis: Presentan avisos por lluvias de variada intensidad y tormentas acompañadas de probable caída de granizo y ráfagas en sectores del centro y norte provincial.

Misiones, Corrientes y Entre Ríos: Rige alerta por tormentas de rápido desarrollo y precipitaciones abundantes en cortos períodos, en concordancia con el patrón de humedad favorecido por El Niño en el Litoral argentino.

Región Cuyana y Cordillerana (Mendoza, San Juan, Catamarca y La Rioja): En zonas cordilleranas y precordilleranas se prevén fuertes ráfagas de viento (que en zonas de alta montaña pueden superar los 70–100 km/h) y eventuales alertas por nevadas o precipitaciones en altura.