El Niño podría provocar más de 450.000 muertes por calor extremo en el mundo, según un informe

El fenómeno de El Niño podría causar 451.000 muertes adicionales vinculadas al calor extremo en todo el planeta entre junio de 2026 y febrero de 2027, según un informe del Climate Impact Lab, de la Universidad de Chicago. Los investigadores advierten que el impacto golpearía sobre todo a las regiones más vulnerables y subrayan la necesidad de tomar medidas preventivas.
El cálculo refleja las muertes adicionales respecto de un año promedio. El informe distingue dos períodos: 451.000 para los nueve meses entre junio de 2026 y febrero de 2027, y 239.000 (con un margen de incertidumbre de 11.000) para el lapso de septiembre de 2026 a febrero de 2027. Además, la estimación no incluye posibles víctimas de inundaciones, incendios o sequías.
Para ese segundo período, el país con más muertes proyectadas sería Nigeria (31.400), seguido por Indonesia (19.300) y Sudán (17.500). En Sudamérica, Brasil aparece con 13.300. Según los autores, el mayor impacto se concentra donde las altas temperaturas coinciden con menos recursos para proteger a la población.
Qué puede pasar en Argentina
El informe no publica una cifra específica para el país. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el 2 de octubre que El Niño ya tiene intensidad fuerte y estimó una probabilidad del 100% de que continúe durante octubre, noviembre y diciembre de 2026. Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipó el 8 de octubre que el fenómeno se intensificaría hasta alcanzar su pico hacia diciembre.
El boletín hidrometeorológico nacional del 8 de octubre marca mayores probabilidades de lluvias superiores a lo normal en el trimestre en la Mesopotamia y en las regiones Pampeana Norte y Sur, además de sectores de Patagonia y Cuyo. Los especialistas advierten que esto aumenta el riesgo de tormentas fuertes, desbordes de ríos y anegamientos.
Cómo se hizo el cálculo
El Climate Impact Lab combinó pronósticos de temperatura del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio con relaciones estadísticas entre calor y mortalidad analizadas en 24.378 regiones del mundo. Tomó como referencia el período 1996-2025 y estimó que en los próximos meses la temperatura media terrestre podría ubicarse 1,2 °C por encima de lo habitual, con un 44% más de días de calor extremo.
Un punto importante: los resultados todavía no pasaron por revisión científica por pares, una limitación a tener en cuenta al interpretar las cifras.
Los autores recomiendan alertas tempranas, puntos de hidratación, espacios de refrigeración, protección para quienes trabajan al aire libre y refuerzo de la atención sanitaria. A medida que avance El Niño, actualizarán sus proyecciones para orientar la prevención.