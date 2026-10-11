Con sello sanjuanino, la Selección masculina hizo la prueba de pista en Asunción

Este domingo a las 17 horas la Selección argentina Senior masculina hizo la prueba de pista en el COP, el complejo del Comité Olímpico Paraguayo , donde mañana lunes arranca el Mundial de los World Skate Games.

Fue una práctica de reconocimiento. El plantel de José Luis Páez se dedicó a probar movimientos, tomar el agarre de la pista y adaptarse al piso, con trabajos suaves y de baja intensidad pensados para llegar en plenitud al debut. Se vio un grupo distendido pero concentrado, con la cabeza puesta en el arranque del campeonato del mundo.