    • 11 de octubre de 2026 - 18:16

    Con sello sanjuanino, la Selección masculina hizo la prueba de pista en Asunción

    El seleccionado Senior de Argentina tomó contacto con el escenario del COP de Paraguay para el debut del lunes ante Francia.

    Prueba. Argentina ya pisó el COP y tiene todo listo para el debut ante Francia de este lunes.

    Prueba. Argentina ya pisó el COP y tiene todo listo para el debut ante Francia de este lunes.

    Foto:

    Por Alfred Bridge

    Este domingo a las 17 horas la Selección argentina Senior masculina hizo la prueba de pista en el COP, el complejo del Comité Olímpico Paraguayo, donde mañana lunes arranca el Mundial de los World Skate Games.

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    Fue una práctica de reconocimiento. El plantel de José Luis Páez se dedicó a probar movimientos, tomar el agarre de la pista y adaptarse al piso, con trabajos suaves y de baja intensidad pensados para llegar en plenitud al debut. Se vio un grupo distendido pero concentrado, con la cabeza puesta en el arranque del campeonato del mundo.

    Diez de los doce convocados son sanjuaninos, igual que el entrenador. El debut será mañana ante Francia. Lunes 12, Argentina vs Francia · Martes 13, Argentina vs Angola · Miércoles 14, Chile vs Argentina

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