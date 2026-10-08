Juegos Binacionales: El taekwondo sanjuanino afina su preparación con la mira puesta a Mendoza

Con un intenso plan de entrenamientos y el respaldo del Gobierno provincial, el seleccionado de San Juan busca consolidar su crecimiento.

Entrenamiento. La selección de San Juan trabaja de cara a los Binacionales en Mendoza del mes próximo.

El taekwondo es, sin dudas, uno de los deportes que más ha crecido en la consideración de los deportistas sanjuaninos que representan a la provincia en los Juegos Binacionales . La disciplina pasó de ser un proyecto en pleno desarrollo a consolidarse como una potencia fija en las fases finales, cosechando medallas de manera consecutiva en las últimas tres ediciones.

El selectivo provincial comenzó su pretemporada en enero y mantiene un ritmo exigente de preparación. A lo largo del año, los atletas locales sumaron roce de primer nivel participando en campus de concentración a cargo de Jeo Baeza, técnico de la selección argentina, y compitiendo en torneos regionales e internacionales en La Rioja, Córdoba, Mendoza, San Luis y Chile.

El equipo femenino está conformado por Pía Montigel y Naiara Jofré , bajo la dirección técnica de Verena Molinaro . Por su parte, el conjunto masculino está integrado por Nazareno Campillay y Abel Videla , con Joaquín Sarmiento a cargo de la conducción técnica.

Todos los deportistas pertenecen a la Escuela de Barreal . Respecto a la recta final de la puesta a punto en el gimnasio Génesis, Sarmiento detalló el plan de trabajo diario:

"Lunes, miércoles y viernes, de 19 a 21, hacemos preparación física exclusiva de taekwondo: pliometría, velocidad y movilidad articular. Martes y jueves, a las 20, realizamos trabajo específico técnico-táctico, lucha, velocidad y fuerza. Ya estamos cerrando la etapa. Previo a viajar a Mendoza, el 31 de octubre disputaremos el Open de Barreal con los chicos".