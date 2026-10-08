Juegos Binacionales: El taekwondo sanjuanino afina su preparación con la mira puesta a Mendoza

El taekwondo es, sin dudas, uno de los deportes que más ha crecido en la consideración de los deportistas sanjuaninos que representan a la provincia en los Juegos Binacionales . La disciplina pasó de ser un proyecto en pleno desarrollo a consolidarse como una potencia fija en las fases finales, cosechando medallas de manera consecutiva en las últimas tres ediciones.
El selectivo provincial comenzó su pretemporada en enero y mantiene un ritmo exigente de preparación. A lo largo del año, los atletas locales sumaron roce de primer nivel participando en campus de concentración a cargo de Jeo Baeza, técnico de la selección argentina, y compitiendo en torneos regionales e internacionales en La Rioja, Córdoba, Mendoza, San Luis y Chile.
El equipo femenino está conformado por Pía Montigel y Naiara Jofré , bajo la dirección técnica de Verena Molinaro . Por su parte, el conjunto masculino está integrado por Nazareno Campillay y Abel Videla , con Joaquín Sarmiento a cargo de la conducción técnica.
Todos los deportistas pertenecen a la Escuela de Barreal . Respecto a la recta final de la puesta a punto en el gimnasio Génesis, Sarmiento detalló el plan de trabajo diario:
"Lunes, miércoles y viernes, de 19 a 21, hacemos preparación física exclusiva de taekwondo: pliometría, velocidad y movilidad articular. Martes y jueves, a las 20, realizamos trabajo específico técnico-táctico, lucha, velocidad y fuerza. Ya estamos cerrando la etapa. Previo a viajar a Mendoza, el 31 de octubre disputaremos el Open de Barreal con los chicos".
CRONOGRAMA
Tras llevarse a cabo el sorteo oficial de la competencia, las zonas quedaron definidas:
• Femenino (Grupo B): San Juan compartirá zona con las delegaciones de Metropolitana, San Luis y O’Higgins.
• Masculino (Grupo B): Los varones se medirán ante Metropolitana, Córdoba y Valparaíso.
El cronograma oficial en el Gimnasio Municipal N°3 establece el pesaje para el martes 10 de noviembre al mediodía. Los combates darán inicio el miércoles 11 a las 9:00 horas, mientras que la ceremonia de premiación y clausura será el viernes 13 de noviembre a las 19:30 horas.